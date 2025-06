Niemcy chcą silniejszej armii. Co sądzą o obowiązkowej służbie wojskowej?

Spis treści

Niemcy stawiają na obronność – sondaż ujawnia poparcie społeczne

Niedawno na łamach Portalu Obronnego pisaliśmy o tym, że niemieckie władze popierają apel prezydenta USA, Donalda Trumpa, o zwiększenie wydatków państw NATO na obronność do 5% PKB. Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział w czasie rozmowy z gazetą „Sueddeutsche Zeitung”, że ten cel nie jest w koalicji kwestionowany. Działania rządu w kwestii zwiększenia wydatków na obronność są popierane przez niemieckie społeczeństwo. Według sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Forsa na potrzeby barometru trendów RTL/ntv, 70 procent Niemców uważa, że Niemcy i inne kraje europejskie należące do NATO muszą znacznie zwiększyć swoje wydatki na obronność w nadchodzących latach.

Tylko jedna czwarta obywateli Niemiec - 26 procent - nie uważa, że wzrost wydatków na obronność jest słuszny. W Niemczech Zachodnich aprobata dla planów jest nawet wyższa niż w Niemczech Wschodnich, ale nawet tam wyraźna większość jest za. Istnieje również wyraźne poparcie we wszystkich grupach wiekowych.

Podziały partyjne a poparcie dla zbrojeń

Istnieją różnice, gdy respondenci są podzieleni według partii, na którą obecnie głosują. Zwolennicy CDU/CSU w przeważającej mierze opowiadają się za zwiększeniem wydatków na obronność, a następnie zwolennicy Zielonych i SPD. Istnieje również większość zwolenników tych planów wśród zwolenników Lewicy i AfD, chociaż przewaga jest znacznie mniejsza.

Powrót obowiązkowej służby wojskowej – czy to realne?

Występuje także poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Federalny minister obrony Boris Pistorius powiedział w czwartek (5 czerwca), że niemiecki rząd zakłada, że Niemcy potrzebują „około 50 000 do 60 000 dodatkowych żołnierzy”, aby osiągnąć planowane przez NATO zwiększone zdolności obronne. Według Carstena Breuera, Generalnego Inspektora Bundeswehry, Bundeswehra musi zrekrutować około 100 000 nowych żołnierzy do 2029 r., aby Niemcy mogły wypełnić swoje zobowiązania wobec NATO.

Pistorius powiedział: „Zakładamy – ale to tylko szacunkowe szacunki, żeby było jasne – że będziemy potrzebować około 50 000 do 60 000 żołnierzy więcej siłach zbrojnych niż mamy obecnie”. Jak dodał: "Jednocześnie pojawia się pytanie, czy nowa służba wojskowa będzie wystarczająca w ciągu najbliższych kilku lat" - powiedział minister. Rok temu Pistorius przedstawił swój model zreformowanej służby wojskowej. Proponuje on obowiązkowy proces rejestracji, w którym młodzi mężczyźni muszą wyrazić chęć i zdolność do odbycia służby wojskowej – a młode kobiety mogą to zrobić. Nowy parlamentarny komisarz ds. sił zbrojnych Henning Otte powiedział dziennikowi „Tagesspiegel”, że bez częściowo obowiązkowej służby wojskowej i atrakcyjniejszej Bundeswehry trudno będzie sprostać rosnącym wymaganiom NATO.

Bundeswehra liczy obecnie 180 000 żołnierzy. W Bundeswehrze liczba żołnierzy nieznacznie spadła w zeszłym roku, pomimo większej liczby rekrutacji, podczas gdy średni wiek wzrósł. Celem ministerstwa było posiadanie jednak 203 000 aktywnych żołnierzy w siłach zbrojnych. Rok temu Pistorius podał dane dotyczące zapotrzebowania na żołnierzy w siłach stałych i rezerwie. Wymienił łącznie około 460 000 żołnierzy: konkretnie 203 000 mężczyzn i kobiet w siłach zbrojnych stałych, 60 000 rezerwistów i 200 000 dodatkowych rezerwistów, którzy są teraz potrzebni. Planiści wojskowi zakładają, że górny limit 460 000 pozostanie jako wymagany cel.

Sondaż Forsa pokazuje, że 59 procent Niemców opowiada się obecnie za przywróceniem powszechnej służby wojskowej. 37 procent jest temu przeciwnych. Większość przeciwników przywrócenia służby wojskowej to osoby poniżej 30 roku życia i zwolennicy Partii Lewicy. Zwolennicy partii CDU/CSU są najbardziej za przywróceniem służby wojskowej, a następnie zwolennicy AfD. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, że ma zamiar uczynić Bundeswehrę najsilniejszą armią w Europie.

Służba wojskowa na zasadach dobrowolności?

Jednak nowa służba wojskowa nie powinna być prawdziwą „obowiązkową służbą wojskową”, ale początkowo powinna pozostać dobrowolna - zakłada plan ministerstwa obrony. Pistorius powiedział, że obowiązkowa służba wojskowa „nie ma teraz sensu, ponieważ nie mamy możliwości ani w koszarach, ani w szkoleniu”. Zdolności te musiałyby najpierw wzrosnąć. „Do tego czasu jest to dobrowolne”.