Nie tylko Polak mądry po szkodzie. NATO mogło zapobiec wojnie?

– Teraz dostarczamy sprzęt wojskowy na wojnę, wtedy moglibyśmy dostarczyć sprzęt wojskowy, aby zapobiec wojnie – przyznał Jens Stoltenberg.

Zwrócił on uwagę na wstrzymywanie się NATO do dostarczenia broni, o którą prosił Kijów przed pełnoskalową inwazją Rosji. Wynikać to miało z obaw, że takie dostawy zaostrzą napięcia z Federacją Rosyjską. Rozmówca FAS przyznał to, co dziś już wszystkim jest wiadome: że zakończenie wojny na Ukrainie zostanie osiągnięte tylko przy stole negocjacyjnym.

– Aby zakończyć tę wojnę, na pewnym etapie konieczny będzie ponowny dialog z Rosją. Ale musi on opierać się na silnej pozycji Ukrainy – podkreślił.

By uzyskać taką silna pozycję Siły Zbrojne Ukrainy 6 sierpnia weszły w głąb Federacji Rosyjskiej, w obwodzie kurskim. Nadal SZU utrzymują kontrolę nad ok. 1,2 tys. km kw. Terytorium. Prezydent FR wydał rozkaz, by do 1 października Ukraińcy zostali wyparci poza granicę Federacji.

Obie strony wojny widzą pokój według własnych warunków. Rosja uzależnia zakończenie wojny od uznania przez Kijów przynależności Półwyspu Krymskiego i Donbasu do Federacji i wyzbycia się aspiracji do przynależności w NATO. Ukraina gotowa jest do negocjacji pod warunkiem, że Rosja wycofa się z okupowanych terytoriów i uzna granice sprzed 2014 r. Zaznaczyć trzeba, że obecnie Kijów nie twierdzi, że nie będzie negocjować z Putinem.

Nie wiadomo, kiedy może dojść do rozmów pokojowych. Raczej nie prędko. Znacznie szybciej – i coraz częściej – dochodzi wymiany jeńców. W sobotę (14 września) każda ze stron uwolniła po 103 osoby.

„Nasi są w domu. Kolejnych 103 wojskowych udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli” – powiadomił prezydent Ukrainy. Wśród uwolnionych są obrońcy obwodu kijowskiego, donieckiego, obwodu ługańskiego, zaporoskiego i charkowskiego, Mariupola i tamtejszej huty Azowstal. Przypomnijmy, że Azowstal padł w czerwcu 2022 r.

To już 57. wymiana jeńców. W piątek (13 września), na granicy białorusko-ukraińskiej strony wmieniły po 49 jeńców. „Byłem tam 846 dni. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi wrócić. Chwała Ukrainie!” – mówił jeden z uwolnionych z rosyjskiej niewoli.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. z rosyjskiej niewoli do ojczyzny powróciło 3569 Ukraińców. Moskwa wciąż nie zgadza się na propozycję Kijowa, by dokonać wymiany wszystkich na wszystkich.