Kosiniak-Kamysz: Potrzebujemy więcej inwestycji w infrastrukturę wojskową

Nowoczesny kompleks dla 500 żołnierzy

W sobotę (29 marca) w Limanowej odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu wojskowego dla 114 Batalionu Lekkiej Piechoty, wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Nowa siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej pomieści 500 osób, które w tym miejscu będą mogły odbywać ćwiczenia” – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił również znaczenie obecności żołnierzy w lokalnych społecznościach.

Inwestycje w infrastrukturę priorytetem

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na rosnące potrzeby wojska w zakresie infrastruktury. „Potrzebujemy koszar, placów przykoszarowych, garaży, hangarów, potrzebujemy miejsc do ćwiczeń, nowych poligonów” – wymienił. Minister zaznaczył, że inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla efektywnego wykorzystania sprzętu wojskowego.

„Często mówimy o sprzęcie, ale ten sprzęt bez dobrych miejsc przechowywania, bez dobrych miejsc składowania po prostu nie będzie mógł być efektywnie wykorzystywany. Więc inwestujemy w infrastrukturę, inwestujemy w miejsca dla Wojsk Obrony Terytorialnej, dla wojsk operacyjnych” – dodał.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tej jednostki w #Limanowa bardzo dziękuję. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Żołnierze @terytorialsi są Wam bardzo wdzięczni. (...) Żołnierzom 114 batalionu lekkiej piechoty życzę… pic.twitter.com/0T6fL98TsH— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 29, 2025

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Kontynuacja działań poprzednich władz

Wicepremier docenił zaangażowanie poprzednich władz w powstanie koszar w Limanowej, nazywając inwestycję przykładem „ciągłości władzy w Polsce” i symbolem współpracy między różnymi kadencjami.

114 Limanowski Batalion Lekkiej Piechoty im. ppłk Adama Stabrawy ps. "Borowy"

114 Batalion Lekkiej Piechoty został sformowany w 2022 roku, a jego dowódcą jest ppłk Jan Rosiek. Docelowo w batalionie ma służyć ponad 500 żołnierzy. Jednostka odpowiada za powiaty: myślenicki, limanowski, nowotarski, nowosądecki oraz tatrzański. Podczas sobotniej uroczystości batalion otrzymał nazwę wyróżniającą "Limanowski" oraz patrona – ppłk Adama Stabrawego ps. "Borowy".

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, do której należy limanowski batalion, została sformowana w 2018 roku i liczy ponad 2 200 żołnierzy. Dowodzi nią płk Marcin Siudziński. Zadaniem Brygady jest utrzymywanie gotowości operacyjnej w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Żołnierze WOT są szkoleni także do wspierania lokalnych społeczności we współpracy ze służbami mundurowymi, GOPR i TOPR.

Wzrost uposażeń dla żołnierzy

Minister obrony narodowej podziękował wszystkim, którzy wstępują do służby wojskowej, zarówno w ramach WOT, jak i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz zawodowej. Poinformował również o wzroście uposażeń dla żołnierzy o 25 proc. w ciągu dwóch lat – do około 6 tys. zł netto. Wspomniał także o planowanym programie powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych, obejmujących zarówno komponent cywilny, jak i wojskowy.

"Przygotowujemy program powszechny dobrowolnych szkoleń obronnych, bo nie tylko wojskowych. One będą miały cywilny komponent i wojskowy komponent. Cywilny będzie dotyczył tych, którzy nie zawsze mogą zostać żołnierzami lub chcą się inaczej wykazać" – przypomniał.

