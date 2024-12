Jacek Siewiera: "Zbrojenia to koszty idące w miliardy, które bardzo trudno społeczeństwu wytłumaczyć"

9 grudnia odbywa się w hotelu Belotto w Warszawie konferencja Portalu Obronnego pt: „Wnioski z wojny w Ukrainie – wyposażenie i struktura polskiej armii oraz Obrony Cywilnej”, w której biorą udział wojskowi, eksperci oraz przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego.

W czasie przemówienia wprowadzającego głos zabrał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który mówił jak wojna wpłynęła na współczesne postrzeganie konfliktów, oraz zaangażowania praktycznie całego państwa w obronę, która jest „wojną totalną”

Jak mówił Siewiera:

"Wojna na Ukrainie ma także wymiar techniczny, zapewne one skupią zasadniczą część uwagi zarówno przedstawicieli przemysłu jak i wojska na tej konferencji (…) Dziś tak samo jak zmienia się sposób wykorzystania dronów na polu walki, tak jeszcze szybciej zmienia się sposób, w jaki wykonywana jest łączność gwarantowana dla platform bezzałogowych z operatorem czy to przy wykorzystaniu technologii satelitarnej, czy technologii radiowej i sposobów zagłuszania tej łączności. Na polu walki, z którym będziemy mieli do czynienia za każdym razem, porównując potencjały ze znacznie większym przeciwnikiem o znacznie większej liczebności i dużych zasobach sprzętowych. Koniecznością armii Rzeczypospolitej będzie rozwijanie zdolności w zakresie przetrwania wojsk własnych zarówno jak w asymetrycznym jak i konwencjonalnym konflikcie. Zarówno wykorzystania platform bezzałogowych ze wszystkimi ich mankamentami jak i przetrwania żołnierza. Dlatego tak ważne są projekty dot. wyposażenia osobistego żołnierza tzw. Szpej oraz przetrwania wojsk własnych, czyli wojsk medycznych”.