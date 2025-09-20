Dwóch polskich specjalsów zginęło szkoląc się w USA. Ryzyko w żołnierskiej profesji

Informacja o tragicznym wypadku pojawiła się w amerykańskich mediach, jednak w ograniczonym zakresie. Głównym źródłem informacji są międzynarodowe agencje prasowe oraz portale informacyjne, które przekazywały treść oficjalnego komunikatu DG RS RP.

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami powołana została specjalna komisja, która ma wyjaśnić okoliczności tragicznego wypadku. Szczegóły dotyczące lokalizacji szkolenia oraz dokładnych przyczyn wypadku nie zostały ujawnione przez amerykańskie czy polskie władze.

Business Insider podkreślał, że mimo rzadkości śmiertelnych wypadków w operacjach spadochronowych amerykańskiej armii, śmierci te uwydatniają nieodłączne niebezpieczeństwo towarzyszących ćwiczeniom sił specjalnych. O wypadku poinformowała również agencja TASS.

Wszystkie oficjalne komunikaty polskich władz, w tym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, podają jedynie ogólną informację, że tragiczny wypadek miał miejsce „podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych".

Gdy zapytałem ChatGPT o możliwe lokalizacje takich ćwiczeń, otrzymałem następującą odpowiedź:

„Choć nie można określić dokładnego miejsca wypadku, warto odnotować, że polskie i amerykańskie jednostki specjalne regularnie współpracują w ramach różnych programów szkoleniowych. Główne ośrodki szkolenia amerykańskich sił specjalnych to:

• Fort Campbell, Kentucky - siedziba 160th Special Operations Aviation Regiment (Night Stalkers), która specjalizuje się w nocnych operacjach śmigłowcowych wspierających siły specjalne.

• Fort Bragg, North Carolina (obecnie Fort Liberty) - lokalizacja U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School, głównego ośrodka szkoleniowego amerykańskich sił specjalnych, gdzie na co dzień przebywa około 3100 studentów w różnych programach szkoleniowych.

Amerykańskie jednostki specjalne prowadzą także szkolenia w innych lokalizacjach na terenie USA, a (najczęściej) żołnierze 10th Special Forces Group (Airborne) regularnie ćwiczą z polską 6. Brygadą Powietrznodesantową…”.

Cześć pamięci specjalsom!

