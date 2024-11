Spis treści

Zmiana pokoleniowa w wojsku, K2 zastępują wysłużone PT-91

Czołgi do braniewskiej jednostki dotarły na lawetach. Przez cały czwartek przedstawiciele wojska i strony południowokoreańskiej będą dokonywali formalności potrzebnych do przyjęcia maszyn.

"W następnej kolejności czołgi te będą wyposażane w używane w polskim wojsku systemy, m.in. łączności" - powiedziała PAP rzecznik prasowa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Magdalena Kościńska.

Wojsko Polskie na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"W pierwszej turze 9 Brygada otrzymała 7 czołgów. Kolejny transport jest oczekiwany jeszcze w tym roku. W obecnej chwili jednostka dysponuje 8 wyszkolonymi załogami, którzy realizowali szkolenia z instruktorami z 20. Brygady Zmechanizowanej" - przekazała PAP mjr Kościńska.

Do tej pory w braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej dysponowano czołgami PT-91. W woj. warmińsko-mazurskim czołgi K2 są na wyposażeniu m.in. jednostki w Morągu.

Umowy dotyczące zakupu południowokoreańskiego uzbrojenia dla polskiego wojska zatwierdził w lipcu 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Chodziło o lekkie samoloty bojowe FA-50, czołgi K2 i samobieżne armatohaubice K9.

Zamówienie na czołgi K2 podzielono na dwa etapy. W pierwszym Polska miała kupić 180 wozów, drugi etap to ponad 800 czołgów w standardzie K2PL i uruchomienie w 2026 roku produkcji w Polsce. Czołgi dostarczone w pierwszej fazie też miały zostać doprowadzone do standardu K2PL

W czerwcu produkcję K2 w Polsce zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, Polska aspiruje, by być centrum serwisowym dla sprzętu koreańskiego zakupionego na potrzeby nasze i innych państw - dodał.

Nowe K2 i K9 przybyły do Polski

Wczoraj, czyli 13 listopada do Polski przybył kolejny transport zamówionych w Republice Korei czołgów K2 i armatohaubic K9. Jak napisał sekretarz stanu w MON Paweł Bejda: "Trwa rozładunek statków z 9 czołgami K2, 12 haubicami K9 i 8 modułami do wyrzutni Homar-K. Silna i nowoczesna armia to bezpieczna Ojczyzna".

Tuż po #NarodoweŚwiętoNiepodległości przyjmujemy kolejne dostawy kluczowego sprzętu wojskowego dla #WojskoPolskie. Trwa rozładunek statków z 9 czołgami K2, 12 haubicami K9 i 8 modułami do wyrzutni #Homar-K. Silna i nowoczesna armia to bezpieczna Ojczyzna.💪 pic.twitter.com/fTL8EUExlP— Paweł Bejda (@pawelbejda) November 13, 2024

Czołgi K2

Czołgi K2 armii koreańskiej i polskie K2GF różnią się jedynie szczegółami, przede wszystkim systemami łączności i dowodzenia. Jednakże ich możliwości bojowe są tożsame. Południowokoreański K2 powstał na bazie doświadczeń ze wcześniejszym czołgiem K1, nazywanym często „Baby Abrams”, gdyż powstał we współpracy z Amerykanami i faktycznie przypomina swoją sylwetką pomniejszoną wersję Abramsa. Tak jak amerykański większy krewniak K1 był początkowo uzbrojony w armatę 105 mm, którą następnie zastąpiono gładkolufową armatą 120 mm.

K2 Black Panther należy do III generacji czołgów i produkowany przez koncern Hyundai Rotem. Jego uzbrojenie główne stanowi gładkolufowa armata CN08 kal. 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów, z którą sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczony jest ruchomy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Masa czołgu K2 wynosi 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM, co pozwala rozpędzić pojazd do 70 km/h.

Ka-dwójka ma wiele interesujących rozwiązań, takich choćby jak hydrauliczne, regulowane zawieszenie, które pozwala np. obniżyć jego sylwetkę lub unieść przednią część pojazdu dla zwiększenia konta ostrzału w pionie, co jest ważne w górskich warunkach koreańskich. Ma również system stabilizacji i automatycznego śledzenia celu, który pozwala celnie trafiać z armaty w ruchu, przy prędkości jazdy nawet 40 km/h.

PM/PAP