MV-22B Osprey lądował w płomieniach. Jedna osoba ranna, przyczyny nieznane

MV-22B Osprey spłonął po awaryjnym lądowaniu podczas ćwiczeń w Karolinie Północnej.

Jeden żołnierz US Marines został rannych, trzech wyszło bez szwanku ze zdarzenia.

Od lat Osprey trapią poważne awarie techniczne, w tym przekładni, skutkujące łącznie śmiercią dziesiątek żołnierzy.

Wojsko broni Ospreyów, mimo tragicznych statystyk i planu napraw, który potrwa do 2034 roku. Czy te maszyny są bezpieczne? Poznaj pełne fakty.

Jak informuje Fox News, maszyna pionowego startu MV-22B Osprey, operująca w rmach Marine Medium Tiltrotor Squadron 162 (VMM-162) z bazy MCAS New River, wykonywała 8 października 2026 roku misję szkoleniową. Podczas lotu doszło na pokładzie do pożaru i twardego lądowania awaryjnego w lesie Bladen Lakes State Forest, w pobliżu Elizabethtown.

Na pokładzie znajdowało się czterech członków załogi. Jeden z Marines doznał poparzeń i został przetransportowany do specjalistycznego centrum leczenia oparzeń, natomiast pozostali trzej nie odnieśli obrażeń. Maszyna w wyniku rozprzestrzeniającego się ognia został całkowicie zniszczony. Przyczyny pożaru są obecnie przedmiotem dochodzenia.

Warto przypomnieć, że to nie jedyny tego typu incydent z udziałem Ospreya. W październiku 2022 roku silnik maszyny tego samego typu zapalił się podczas lądowania w bazie Miramar w Kalifornii. Wówczas nikt nie odniósł obrażeń, jednak maszyna doznała znacznych uszkodzeń. Zakwalifikowano to jako wypadek klasy A, oznaczający straty przekraczające 2,5 miliona dolarów.

Bezpieczeństwo maszyn należących do rodziny V-22 Osprey od lat budzi kontrowersje ze względu na liczbę i powagę wypadków. Od 2000 roku w różnych incydentach z udziałem tych maszyn zginęło łącznie 65 żołnierzy. Od momentu osiągnięcia gotowości operacyjnej w 2007 roku, 12 katastrof i innych zdarzeń pochłonęło życie 32 osób. W ciągu ostatnich czterech lat odnotowano 12 wypadków klasy A, z czego siedem było spowodowanych awariami części lub systemów.

W 2023 roku Departament Obrony USA uziemił całą flotę V-22 po katastrofie CV-22B w Japonii, w której zginęło ośmiu żołnierzy, a przyczyną była awaria lewej przekładni wirnika. Flota była uziemiona od grudnia 2023 do marca 2024 roku.

Jak dotąd zidentyfikowano dwie główne usterki mechaniczne: "twarde sprzęgło" (nagły wzrost mocy) oraz awarie przekładni wirników. W dużym stopniu winna była jakoś materiału i niewłaściwe dobrany stop. Dostawy nowych przekładni, wykonanych zgodnie z nowymi wytycznymi, rozpoczęły się na początku 2026 roku w tempie około 12 sztuk miesięcznie. Pełne usunięcie problemów z przekładnią we wszystkich maszynach przewiduje się dopiero na rok 2034, ze względu na liczbę maszyn i zróżnicowanie wariantów.

Autor: CC0 2.5 Maszyna pionowego startu Boeing MV-22B Osprey należąca do US Marine Corps

Mimo tych tragicznych statystyk, niektórzy urzędnicy wojskowi i eksperci twierdzą, że wskaźnik wypadków Osprey w przeliczeniu na godzinę lotu jest porównywalny, a nawet lepszy niż w przypadku innych samolotów i smigłowców wojskowych. Generał Eric Smith, 39. Komendant Korpusu Piechoty Morskiej, stwierdził, że MV-22 jest "bezpiecznym samolotem", a jego wskaźnik wypadków na 100 000 godzin lotu jest "równy lub niższy niż w przypadku jakiejkolwiek innej maszyny".Ta rozbieżność w ocenie bezpieczeństwa podkreśla złożoność analizy ryzyka w lotnictwie wojskowym, gdzie innowacyjne technologie często wiążą się z wyzwaniami operacyjnymi i technicznymi.

W przypadku maszyn rodziny V-22 mówimy o unikalnym układzie napędowym, łączącym zalety, ale i niektóre wady, zarówno samolotu jak i śmigłowca. Potężne wirniki umieszczone na końcach skrzydeł, wraz z całymi gondolami silników obracane pionowe podczas startu i lądowania, a poziome podczas lotu, oznaczają bardzo duże obciążenia ruchomych elementów. Co ważne, obciążenia działają tu zarówno jak w śmigłowców jak też podobnie do klasycznego samolotu, a misje realizowane często w trudnym terenie, przy złej pogodzie, nad słoną wodą, oznaczają ekstremalny test maszyny.

Trwające dochodzenia po najnowszych incydentach są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa i niezawodności wiropłatów MV-22B Osprey. Maszyny te pozostają ważnym elementem zdolności transportowych Korpusu Piechoty Morskiej i wojsk specjalnych USA. Zapewniają unikalne połączenie zasięgu i szybkości samolotu transportowego ze zdolnością do pionowego lądowania, typową dla śmigłowców. Wyłączenie Ospreyów w eksploatacji, nawet czasowo, to poważne osłabienie mobilności najbardziej wysuniętych komponentów sił zbrojnych USA.