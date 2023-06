Rosjanie (w tym określeniu, w języku rosyjskim, kryje się nie tyle narodowość, co obywatelstwo Federacji Rosyjskiej) do czołówki państw jej nieprzyjaznych zaliczają Ukrainę, to zrozumiałe. Zaskakująco niskie negatywne nastawienie respondenci deklarują do Polski (nie wiadomo czy się cieszyć czy smucić), ale po kolei... USA za najbardziej nieprzyjazny kraj dla Rosji uważa 72 proc. badanych przez Centrum Lewady (73 proc. w 2022 r.). Drugim – nie bójmy się tego słowa – wrogiem Federacji Rosyjskiej w mniemaniu ankietowanych - jest Wielka Brytania, z 52-proc. wskazaniem (49 proc. w ub. roku). Przybyło Rosjan uważających Niemcy za państwo nieprzyjazne - 48 proc. Rosjan wobec 37 proc. w roku 2022. Czwarte miejsce w tej klasyfikacji przypadło Polsce. W 2022 r. byliśmy uznawani przez 41 proc. Rosjan za państwo im nieprzyjazne, w tym roku – przez 42 proc. Co ciekawe – i tu znów potwierdza się teza obeznanych w specyfice rosyjskiej mentalności, że Rosja to stan umysłu... Poprawiły się notowania… Ukrainy! Rok temu jako nieprzyjazną Rosji postrzegało ją 31 proc. społeczeństwa, a teraz już tylko 26 proc. Nastawienie do Unii Europejskiej jako takiej również pozostaje negatywne dla 72 proc. Rosjan.

A kogo Rosjanie uważają za swoich przyjaciół? Niezawodnym, najlepszym, niezastąpionym – by użyć słów z arsenału rosyjskiego pijaru (propagandy – jak kto woli) jest… i to zero zaskoczenia - Białoruś! Pozytywne notowania tego państwa w FR wzrastają. Z 72 w 2022 r. do 77 proc. w tym roku. Drugim przyjacielem Rosjan jest Chińska Republika Ludowa. Wzrost „polubień” o 8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku – do 58. Trzecie miejsce w klasyfikacji państw przyjaznych FR zajmują Indie, wykazując znaczny wzrost z 21 do 31 proc. Na czwartym miejscu uplasował się Kazachstan (teraz 26 proc. respondentów uważa to państwo za przyjazne; 28 proc. - w 2022 r. Piąte miejsce przypadło Armenii – i w jej przypadku widać spadek poparcia z 20 proc. rok temu do 16 proc. obecnie. Dziesiątkę państw przyjacielskich zamyka Kuba (wskazało ją w tym i zeszłym roku 9 proc. badanych). Za taki kraj Polskę uważa procent rosyjskiego społeczeństwa, uznając wyniki badań Centrum Lewady za miarodajne. W zeszłym roku Polska odnotowała w tej klasyfikacji taki sam wynik.

Lancet uderza w MRAPy i żołnierzy ukraińskich pobliżu wsi Neskuczne (kilka dni temu). Rosjanie nie prowadzą walki kontrbateryjnej. Ostanie działania znacznie zredukowały RUS możliwości rozpoznawcze a skala ataków SZU zmusza ich do stosowania Lancetów w działaniach taktycznych. pic.twitter.com/TscnAUujR7— ppłk rez. Maciej Korowaj (@Maciej_Korowaj) June 12, 2023