Władimir Putin na okoliczność 80. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. O Polakach w nim nie wspomniał

W portalu Rosyjskiego Wojskowo-Historyczne Towarzystwa (RWIO) jego dyrektor naukowy Michaił Magkow podkreślił, że „zasługa wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz (,…) należy wyłącznie do żołnierzy radzieckich i Armii Czerwonej.

– Nikt poza Armią Czerwoną nie mógł wyzwolić obozu zagłady w Auschwitz. To żołnierzom radzieckim przypisano wyzwolenie terenu obozu koncentracyjnego. Nie wiadomo, co by się dziś stało z Polską, gdyby okupacja trwała dalej. Być może nadal byliby tam naziści – stwierdził Mjagkow.

W informacji portalu napisano także: „Całe terytorium Polski zostało zajęte przez hitlerowców w 1939 roku”. Zapomniano, że ponad połowę ówczesnego terytorium II Rzeczypospolitej zajęli krasnoarmiejscy, po tym, gdy 17 września wykonali zobowiązania płynące z paktu Ribbentrop-Mołotow, a de facto paktu Hitler-Stalin.

W dniu, w którym Armia Czerwona otworzyła bramy Auschwitz-Birkenau zastała w nich kilka tysięcy więźniów, którzy nie byli zdolni do ewakuacji (zwanej marszem śmierci) i który Niemcy nie zdążali zabić.

Bramy otworzyli żołnierze 1. Frontu Ukraińskiego dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa.

– Dwie nasze armie natychmiast zbliżyły się do obozu. To 59. i 60. Armia 1. Frontu Ukraińskiego. Sam obóz został wyzwolony przez nasze 100., 107. i 286. dywizje strzeleckie. Walki trwały dość długo, wiele godzin. A istnieją dowody na to, że straty Armii Czerwonej podczas wyzwalania z Auschwitz wyniosły aż do 300 zabitych. Niemcy bronili się zaciekle. Nasi żołnierze weszli do obozu i zobaczyli góry trupów. Wcześniej widzieli obozy dla jeńców radzieckich, spalone wsie, miasta, ale nawet włosy jeżyły się im z przerażenia – powiedział Michaił Mjagkow.

W rosyjskiej ocenie historycznej było to „wyzwolenie” obozu. Niemcy bronili się na jego przedpolach. Nie bronili obozu. W polskiej ocenie historycznej Armia Czerwona „weszła” do obozu. Ci, którzy byli wówczas za drutami oceniali to wydarzenie z 27 stycznia 1945 r. jako „wyzwolenie”. Dodać trzeba, że jeszcze długo po tym b. hitlerowski obóz zagłady pełnił rolę łagru NKWD. Eknawudziści przejęli go od Armii Czerwonej w lutym 1945 i rządzili nim do 1946 r.

„Uczestnikom i gościom uroczystości upamiętniającej Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 80. rocznicę wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) przez Armię Czerwoną” prezydent FR zadedykował okolicznościowe oświadczenie (podajemy je za kremlin.ru):

„Drodzy przyjaciele!

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście to żałobna data o wielkim znaczeniu moralnym i humanistycznym. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny Auschwitz, odsłaniając ludzkości prawdę o zbrodniach nazistów i ich sługusów, którzy wymordowali miliony Żydów, Rosjan, Cyganów i przedstawicieli innych narodów. I zawsze będziemy pamiętać, że to żołnierz radziecki zmiażdżył to straszliwe, totalne zło i odniósł Zwycięstwo, którego wielkość na zawsze pozostanie w historii świata.

Obywatele Rosji są bezpośrednimi potomkami i następcami pokolenia zwycięzców. Będziemy w dalszym ciągu zasadniczo i stanowczo sprzeciwiać się próbom zmiany prawnego i moralnego wyroku, jaki został wydany w sprawie nazistowskich oprawców i ich wspólników. Zrobimy wszystko, aby bronić prawa ludzi do tożsamości etnicznej, językowej i duchowej oraz zapobiegać szerzeniu się antysemityzmu, rusofobii i innych ideologii rasistowskich.

Chciałbym szczerze podziękować wszystkim, którzy nadal angażują się w zachowanie prawdy historycznej i walkę z neonazistowskim rewanżyzmem, którzy zgodnie z wezwaniem serca przyczyniają się do tego zakrojonego na szeroką skalę i znaczącego dzieła, na które jest szczególne zapotrzebowanie w tym roku z okazji 80. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa.

Mam nadzieję, że rosyjska społeczność żydowska, organizatorzy tradycyjnych wydarzeń upamiętniających Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, będzie kontynuować swoje wieloaspektowe działania mające na celu promowanie wartości humanizmu, harmonii i pokoju obywatelskiego.

Życzę ci wszystkiego najlepszego”.

Należy zwrócić uwagę, że w oświadczeniu prezydent FR nie wspomina o polskich ofiarach KL Auschwitz-Birkenau (ok. 70 tys.), a podkreśla radzieckie ( okj.14 tys.).

W KL-Auschwitz-Birkenau oraz KL Monowitz (Auschwitz III) oraz w jego 57 zamiejscowych filiach Niemcy zamordowali ponad 1,1 mln ludzi. 90 proc. z nich to Żydzi. Przytłaczająca większość z nich została eksterminowana w komorach gazowych Birkenau, natychmiast po tym, gdy dotarli transportami do obozu. Mordowano ich w ramach akcji „Die Endlösung der Judenfrage” – „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, planu formalnie przypieczętowanego na konferencji w Wannsee w styczniu 1942 roku...