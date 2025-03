Japonia będzie wzmocniona. Szef Pentagonu zapowiedział utworzenie „bazy bojowej”

Spis treści

Reorganizacja sił USA w Japonii

Przebywający z wizytą w Japonii szef Pentagonu wziął udział w nabożeństwie żałobnym na wyspie Iwo Jima (wcześniej Iwoto) na Pacyfiku. Upamiętniono tam 80. rocznicę zaciętych walk między siłami USA i Japonii podczas II wojny światowej.

Hegseth oświadczył, że obecnie Tokio wspiera Waszyngton w budowaniu "wiarygodnych" środków odstraszania w regionie, w tym w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.

"Łączy nas etos wojownika, który definiuje nasze siły zbrojne" – podkreślił Hegseth w rozmowie z japońskim ministrem obrony, gen. Nakatanim.

Wzmocnienie wojsk USA w Japonii to pierwszy etap reorganizacji sił amerykańskich w tym kraju. Zmiany te zostały zapowiedziane jeszcze za czasów administracji Joe Bidena.

„Ma to poprawić zdolność USA do koordynowania operacji z japońskimi siłami samoobrony i „zasieje we wrogach niepewność” poprzez tworzenie strategicznych dylematów w regionie” – powiedział Hegseth.

Amerykańsko-japoński sojusz wojskowy

Szef Pentagonu podkreślił znaczenie sojuszu między USA a Japonią. „Amerykańsko-japoński sojusz wojskowy pozostaje kamieniem węgielnym pokoju i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku” – zaznaczył. Hegseth zapewnił, że pomimo polityki „America First” Stany Zjednoczone nie będą działać w pojedynkę. „Amerykańscy żołnierze codziennie stają ramię w ramię z kolegami z japońskich Sił Samoobrony” – dodał.

Podkreślił też, że zadaniem resortów obrony obu krajów jest zbudowanie tak silnego sojuszu, że jego realna i postrzegana moc odstraszania będzie tak duża, że „komunistyczne Chiny nie podejmą agresywnych działań”.

Obawy Japonii

Wypowiedzi Donalda Trumpa z marca 2024 roku, w których kwestionował on sens sojuszu z Japonią, wzbudziły obawy w Tokio. Trump stwierdził wówczas, że umowa między oboma krajami jest „interesującą umową (...), według której my mamy bronić Japonii, ale oni nie muszą bronić nas”. Japończycy obawiali się, że Hegseth wykorzysta swoją wizytę w ich kraju, by wymusić na nich zwiększenie wydatków na obronność, grożąc wprowadzeniem ceł na japońskie samochody. Obie strony zaprzeczyły jednak, jakoby temat wydatków na obronność był poruszany podczas rozmów.

Obecność wojsk USA w Japonii

Japonia gości około 50 tys. amerykańskich żołnierzy, eskadry myśliwców oraz jedyną wysuniętą grupę uderzeniową lotniskowców USA wzdłuż liczącego 3 tys. kilometrów archipelagu, co pomaga w ograniczaniu chińskiej potęgi militarnej.

Agencja Reuters zauważyła, że pochlebne uwagi Hegsetha pod adresem Japonii kontrastują z jego lutową krytyką europejskich sojuszników. Przestrzegał wówczas, że nie powinni oni zakładać, iż obecność wojskowa USA na Starym Kontynencie będzie trwała wiecznie. Sekretarz obrony USA przybył do Japonii z Filipin, odbywając swoją pierwszą oficjalną wizytę w Azji.

Pożegnanie F-15C Eagle z bazy Kadena

26 marca odbyła się uroczyste pożegnanie F-15C z bazy Kadena jak poinformowały Siły Powietrzne USA. To wydarzenie oznacza koniec służby tych maszyn w jednostkach operacyjnych w bazie w Japonii. Pożegnalny lot zakończył się lądowaniem w Kadenie, gdzie samoloty F-15C Eagle pozostaną, pełniąc rolę wsparcia dla szkoleń i ćwiczeń. W przyszłych latach baza będzie gościć samoloty ze Stanów Zjednoczonych, które będą rotacyjnie zapewniać obecność amerykańskiego lotnictwa w regionie.

F-15C Eagle mają zostać zastąpione ich nową wersją, czyli F-15EX. Nowe samoloty mają przybyć do bazy Kadena już w 2025 roku i mają systematycznie przybywać do 2026 roku. Przybycie F-15EX Eagle II do bazy Kadena będzie pierwszym rozmieszczeniem poza USA tych samolotów.

Obecność F-15EX będzie mniejsza niż wcześniejszych F-15C, ponieważ wcześniej w bazie stacjonowało 48 sztuk, teraz będzie 36 sztuk według informacji podanych przez Departament Obrony 3 lipca 2024 roku.

Samoloty F-15C/D Eagle są rozmieszczone w bazie Kadena na Okinawie w Japonii od 1979 roku, kiedy to 67 Eskadra Myśliwska (wówczas Eskadra Myśliwców Taktycznych) „Fighting Cocks” stała się pierwszą w pełni wyposażoną eskadrą samolotów F-15C/D Eagle w Siłach Powietrznych Pacyfiku. Wkrótce potem do jednostki dołączyła 44 Eskadra Myśliwska „Vampire Bats”, z około 48 samolotami przydzielonymi do bazy.

W 2020 roku Departament Sił Powietrznych przyznał kontrakt o wartości prawie 1,2 miliarda dolarów na pierwszą partię ośmiu samolotów F-15EX, które zastąpią najstarsze F-15C/D w obecnej flocie. Według planów amerykańskich, Siły Powietrzne planują obecnie zakup 104 samolotów F-15EX w porównaniu z pierwotnym planem minimalnym wielkości floty wynoszącym co najmniej 144 maszyny.