Ważne dla starających się o uzyskanie pozwolenia na broń. Zmiany zapowiedział resort… zdrowia

Projekt nowelizacji rozporządzenia autorstwa ministra zdrowia ma uprościć procedurę odwoławczą od orzeczeń lekarskich i psychologicznych dotyczących wydawania pozwoleń na posiadanie broni. Na razie projekt jest w tzw. konsultacjach społecznych. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, to ubiegający się o uzyskanie pozwolenia będzie mógł odwołać się do dowolnego upoważnionego lekarza czy psychologa.

„Obecnie odwołanie będzie mogło być wniesione do dowolnego, wybranego przez odwołującego się, lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego, a nie jak dotychczas odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosiło się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych” – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Odwoływać będzie można się do:

• wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczyło orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy;

• jednostek służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

• podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra obrony narodowej.

Obecnie przepisy dotyczące posiadania broni i amunicji zawarte są w 19 aktach prawnych (ustawach i rozporządzeniach). Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń, poza szeregiem wymagań, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, jest obowiązana przedstawić komendantowi wojewódzkiemu policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Badanie lekarskie starającego się o pozwolenie na broń obejmuje: całościową ocenę stanu zdrowia, ale ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.

Badanie psychologiczne wykazać: czy osoba ubiegająca się o pozwolenie ma wystarczający poziom intelektu, jakie posiada cechy osobowości, jak funkcjonuje w trudnych sytuacjach i czy jest wystarczająco dojrzała społecznie.

Jeśli wykazane zostaną istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, albo też inne zaburzenia psychiczne, to osoba ubiegająca się (co najmniej 21-letnia) o pozwolenie na broń, takiego nie otrzyma. Badania (kosztują kilkaset złotych) powinny być również przeprowadzane co 5 lat. Mogą je przeprowadzać wyłącznie medycy i psychologowie upoważnieni do tego przez komendanta wojewódzkiego policji.

W Polsce najczęściej wydawanymi pozwoleniami na posiadanie broni są pozwolenia do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich. Praktycy uważają, że najlepszym rozwiązaniem wydaje się pozyskanie jednocześnie dwóch pozwoleń: do celów sportowych i celów kolekcjonerskich.

Pozwolenie na broń w Polsce zawsze jest wydawane do jakiegoś celu. Oprócz wymienionych także do:

• ochrony osobistej, • ochrony osób i mienia, • rekonstrukcji historycznych, • pamiątkowych, • szkoleniowych, • innych.

Najwięcej pozwoleń wydawanych jest do „celów sportowych”. Z tego powodu strzelectwo (przynajmniej formalnie) jest jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce.

– Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś związek w Polsce, który ma tylu sportowców co Związek Strzelectwa Sportowego – zastanawiał się w rozmowie z Portalem Samorządowym Krzysztof Rymski, prezes Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. – Nie podoba mi się to, że obok mistrzyni Europy, Polski – wybitnego zawodnika – staje ktoś, kto właśnie kupił wczoraj pistolet i on jest takim samym strzelcem sportowym…

Jaki z tego wniosek? Ano taki, że mając pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich nie będzie się krytykowanym przez wyczynowych strzelców-sportowców!