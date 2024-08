To nawiązanie do tradycji z okresu międzywojennego. Czołg Abrams dostał imię

W środę w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę Powstania Warszawskiego – jeden z batalionów brygady, 1. batalion czołgów, kultywuje bowiem tradycje 3. Batalionu Pancernego Armii Krajowej "Golski", którego żołnierze m.in. walczyli w Powstaniu.

Tegoroczne uroczystości upamiętniły również sierż. Mateusza Sitka – żołnierza warszawskiej brygady, który podczas służby na granicy z Białorusią w czerwcu zginął dźgnięty nożem przez jedną z osób próbujących dostać się na teren Polski. W uroczystościach wzięli udział oficerowie związani z brygadą, przedstawiciele US Army oraz wiceszef MON Stanisław Wziątek. Obecna również była najbliższa rodzina sierż. Sitka, w tym jego mama, która wraz z dowódcą batalionu odsłoniła tablicę upamiętniającą zmarłego.

Jego imieniem został również nazwany jeden z czołgów M1A1 Abrams, które niedawno weszły na wyposażenie brygady – otrzymał on imię Sitek-21, wymalowane na lufie czołgowej armaty.

Od dziś jeden z czołgów #Abrams z @1WBPanc nosi nazwę Sitek-21. Żołnierze z jednostki w ten sposób chcieli oddać hołd koledze, sierż. Mateuszowi Sitkowi, który podczas służby na granicy został bestialsko zaatakowany przez migrantów i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.… pic.twitter.com/2J5OQrRvfs— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 31, 2024

Nawiązując do tradycji okresu międzywojennego i II Wojny Światowej przywracamy zwyczaj nadawania imion czołgom.Pierwszy #Abrams otrzymał imię „Sitek-21” na cześć sierżanta Mateusza Sitka. Odsłonięcia napisu dokonała matka śp. Mateusza, oraz dowódca 1. batalionu czołgów.Cześć… pic.twitter.com/DZyEo6oaCP— 1. Warszawska Brygada Pancerna (@1WBPanc) July 31, 2024

W uroczystości uczestniczą: rodzina śp. sierż. Sitka, podsekretarz stanu @MON_GOV_PL Stanisław Wziątek, gen. bryg. Jarosław Górowski @DGeneralneRSZ przedstawiciele 🇺🇸#USArmy oraz harcerze 🇵🇱 i 🇬🇧- uczestnicy zlotu z okazji 80.rocznicy #PowstanieWarszawskie. pic.twitter.com/LlHoA9guCY— 1. Warszawska Brygada Pancerna (@1WBPanc) July 31, 2024

W @1WBPanc rozpoczyna się uroczysty apel z okazji Święta 1 batalionu czołgów. W trakcie uroczystości zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku pamieci śp. sierż. Mateusza Sitka, żołnierza #1bcz, poległego w obronie polskiej granicy. pic.twitter.com/vptRxE5wbU— 1. Warszawska Brygada Pancerna (@1WBPanc) July 31, 2024

Za uroczystość i upamiętnienie zmarłego dziękował żołnierzom wiceszef MON Stanisław Wziątek. Przypomniał o konieczności upamiętniania bohaterów zarówno historycznych, jak i współczesnych – a takim, jak ocenił, z pewnością jest sierż. Sitek. "Będziemy robić wszystko, by jego ofiara nie poszła na marne, i by takie sytuacje już nigdy się nie powtórzyły, żeby ci, którzy doprowadzili do tej zbrodni, zostali ukarani" – zadeklarował wiceszef MON.

Szeregowy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Mateusz Sitek został raniony nożem 28 maja podczas służby na pasie granicznym z Białorusią. Wojskowego zaatakował na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Żołnierz zmarł 6 czerwca. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju"

PAP