"Z prostego powodu. Doświadczenie Ukraińskie (to co zielone jest celem). Kamuflaż ma sens przy wozach bojowych, które z natury rzeczy muszą być zakamuflowane. Maszyny budowlane to inna historia. I inna ich praca. W NATO to staje się standard. Koszty, czas oczekiwania itp. UK/USA tp. Mówiąc krótko pragmatyka i doświadczenie państw zachodnich i Ukrainy" - napisał Cezary Tomczyk.

Ale czemu ogólnie koparki są żółte? Powodów jest kilka, ale najważniejszy z nich to bezpieczeństwo, ponieważ taka maszyna jest widoczna zarówno w dzien jak i w nocy. Dla naszego oka jak i mózgu ten kolor kojarzy się z czymś ostrzegawczym.

Tarcza Wschód to przygotowany w MON i Sztabie Generalnym WP program zakładający budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią - łącznie na odcinku ok. 800 km. W planach jest budowa także odpowiednich systemów rozpoznania i wykrywania zagrożeń, wysuniętych baz, węzłów logistycznych, magazynów czy rozmieszczenie systemów antydronowych. Tarcza Wschód - wedle zapowiedzi premiera Tuska - ma być gotowa do 2028 roku