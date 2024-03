Decyzja ministra trafiła do Sztabu Generalnego oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które przystąpiły do jej realizacji. Do czasu zakończenia przeglądu procedur i standardów bezpieczeństwa, decyzją szefa MON wstrzymane zostało szkolenie z użyciem materiałów wybuchowych i środków bojowych. Zakazem nie są objęte szkolenia związane z przygotowywaniem do udziału w misjach i operacjach zagranicznych oraz szkolenie żołnierzy ukraińskich.

Bezpośrednio decyzja związana jest ze śmiertelnym wypadkiem żołnierza Wojsk Specjalnych z Jednostki Wojskowej w Lublińcu podczas szkolenia w Tatrach. Tragiczne zdarzenie miało miejsce 26 marca w rejonie Niżnych Rys. Żołnierz został bardzo poważnie ranny w wyniku zejścia lawiny. Pomimo udzielenia pomocy przez kolegów oraz interwencji TOPR poszkodowany żołnierz zmarł.

Zgodnie z decyzją Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych niezwłocznie przystępują do przeglądu wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska… pic.twitter.com/9PJTqv5Jl5— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) March 26, 2024

Dzień wcześnie, 25 marca, podczas ćwiczeń w Solarni, w województwie śląskim, w wybuchu trotylu zginęło dwóch saperów z 5 Pułku Chemicznego. Natomiast 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim podczas pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jeden został śmiertelnie ranny. Drugi w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Trzeba więc powiedzieć, że sytuacja jest w bieżącym miesiącu nie tylko tragiczna, ale też niepokojąca. Nawet w czasie tak intensywnych procesów szkoleniowych jak w ostatnich tygodniach nie powinno zdarzać się tyle wypadków. Szczególnie wypadków śmiertelnych. Z drugiej strony zdarzenia miały bardzo różny charakter, odmienne okoliczności i trudno znaleźć pomiędzy nimi wspólny mianownik. Mimo to uzasadnione jest przeprowadzenie analizy procedur bezpieczeństwa i ich ewentualnej modyfikacji.