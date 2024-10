Prezydent Brazylii wezwał BRICS do utworzenia „alternatywnych metod płatności”

Prezydent Brazylii dodał, że Nowy Bank Rozwoju (New Development Bank) – instytucja założona przez BRICS w 2015 r. z siedzibą w Szanghaju – stanowi alternatywę dla zachodnich instytucji finansowych, które w jego ocenie „ponoszą porażkę”.

W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Chin Xi Jinping, który wezwał do reformy międzynarodowej architektury finansowej. Z kolei premier Indii Narendra Modi powiedział o potrzebie integracji członków BRICS w obszarze finansów, przypominając, że platforma zrzesza kraje, których łączny dochód przekracza jedną trzecią światowego PKB.

Na szczycie liderzy wezwali także do rozszerzenia formatu, który obecnie liczy 9 członków. Według prezydenta Rosji Władimira Putina 30 krajów wyraziło chęć akcesu do BRICS. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dodał, że członkostwo Turcji w NATO nie jest przeszkodą do dołączenia do platformy, jeżeli Ankara wyraziłaby taką chęć.

Uczestnicy szczytu nakreślili też wizję BRICS jako platformy będącej alternatywą wobec obecnego ładu światowego.

„Spotykamy się w czasie, kiedy wielobiegunowy świat jest zagrożony” – stwierdził w swym przemówieniu prezydent RPA Cyril Ramaphosa.

Z kolei Xi powiedział, że BRICS powinien stać się „liderem reformy światowego systemu rządów” i „wzmocnić głos Globalnego Południa”.

Trzydniowy szczyt państw bloku BRICS pod przewodnictwem Putina trwa od wtorku. W ocenie ekspertów ten blok to próba stworzenia porządku alternatywnego wobec Zachodu, podejmowana głównie przez Rosję i Chiny. Wśród oficjalnych celów istnienia BRICS, oprócz stworzenia nowego systemu walutowego, wymienia się m.in. reformę ONZ.

