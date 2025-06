Izrael grozi atakiem na Chameneiego? Netanjahu: "Nikt w Iranie nie ma immunitetu"

Spis treści

Poproszony przez izraelskiego nadawcę publicznego Kan o komentarz do wcześniejszego oświadczenia ministra obrony Israela Katza, który powiedział, że Chamenei „nie może dłużej istnieć”, Netanjahu powiedział:

„Poleciłem, aby nikt w Iranie nie miał immunitetu”.

Czyny mówią głośniej niż słowa?

„Poza tym nie sądzę, abym miał coś do dodania. Wierzę, że czyny powinny mówić głośniej niż słowa” – dodał premier Izrela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla ABC News 16 czerwca stwierdził, że podjęcie działań przeciwko Najwyższemu Przywódcy Iranu Alemu Chameneiemu zakończy, a nie zaostrzy, trwające walki między Izraelem a Iranem. Zapytany, czy Izrael weźmie na celownik najwyższego przywódcę, Netanjahu powiedział, że Izrael „robi to, co musimy zrobić”.

Zapytany przez głównego korespondenta ABC News w Waszyngtonie Jonathana Karla o doniesienia ABC News i innych mediów, że prezydent Donald Trump odrzucił izraelski plan zamordowania Najwyższego Przywódcy Iranu, obawiając się, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu, Netanjahu powiedział: „To nie doprowadzi do eskalacji konfliktu, to do jego zakończenia”.

„Mieliśmy pół wieku konfliktu szerzonego przez ten reżim, który terroryzuje wszystkich na Bliskim Wschodzie; zbombardował pola naftowe Aramco w Arabii Saudyjskiej; szerzy terroryzm, dywersję i sabotaż wszędzie” – powiedział Netanjahu. „Iran chce 'wiecznej wojny' i doprowadza nas na skraj wojny nuklearnej. W rzeczywistości Izrael zapobiega temu, kładzie kres tej agresji, a możemy to zrobić tylko stawiając czoła siłom zła”.

Trump: Chamenei jest "łatwym celem"?

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek (17 czerwca), że Chamenei jest „łatwym celem” dla USA i Izraela.

Jednakże w zeszłym tygodniu CNN poinformowało, że Trump sprzeciwił się izraelskiemu planowi zabicia Chameneiego, który jednak nie został wdrożony.

Kim jest Ajatollah Ali Chamenei?

Ajatollah Ali Chamenei, ur. 17 lipca 1939 w Meszhedzie, jest Najwyższym Przywódcą Iranu od 1989 roku, pełniąc rolę nadrzędną w polityce, religii i wojsku. Etniczny Azer, wykształcony w teologii w Komie i Nadżafie, był uczniem Chomeiniego. Aktywny w rewolucji 1979, pełnił funkcje prezydenta (1981–1989) i ministra obrony. Po zamachu w 1981 stracił sprawność prawej ręki.

Jako Najwyższy Przywódca kontroluje kluczowe decyzje, w tym program nuklearny, politykę zagraniczną i IRGC. Jego urząd weryfikuje kandydatów wyborczych i ma prawo weta. Chamenei promuje antyamerykańską i antyizraelską retorykę, nazywając USA „Wielkim Szatanem”. W 2025 roku, po izraelskich atakach na Iran, zapowiedział odwet, eskalując konflikt.

Zacieśnił sojusze z Chinami (porozumienie 2021) i Rosją. Nadzoruje program nuklearny, który może umożliwić produkcję 9–15 bomb. Jego autorytet religijny jest kwestionowany przez niektórych duchownych, ale pozostaje niekwestionowanym liderem systemu wilajat al-fakih.

Nie jest jasne, kto zastąpi Chameneiego w przypadku jego śmierci, ponieważ nie wymieniono publicznie żadnego następcy. Nie jest również jasne, czy następca będzie miał taki sam stopień autorytetu, jaki ma on w reżimie.