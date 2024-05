Spis treści

Sojusznicza medycyna ćwiczy na Węgrzech

Ćwiczenia Vigorous Warrior odbywają się co dwa lata i organizowane są przez znajdujące się na Węgrzech NATO Centre of Excellence for Military Medicine. W tegorocznej edycji wzięło udział około 1600 uczestników z 27 krajów NATO i kilkunastu państw partnerskich. Były to ćwiczenia rekordowe pod względem liczny uczestników i zakresu działań, co jest związane z trwającym obecnie na Ukrainie konfliktem. Wojna jest niestety bogatym źródłem informacji i doświadczeń w zakresie medycyny wojskowej i ratownictwa medycznego.

Tegoroczna edycja Vigorous Warrior odbyła się w połączeniu z ćwiczeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi Clean Care. Celem manewrów jest przećwiczenie współpracy sojuszniczej także wzmocnienie relacji ikoordynacji taktyki w celu lepszego przygotowania NATO do reagowania na kryzysy i nieprzewidziane zdarzenia.

Źółto-czerwony Black Hawk

Śmigłowiec Black Hawk w nietypowym, żółto-czerwonym malowaniu, był jedną z z największych atrakcji tych ćwiczeń. Maszyna została zbudowana przez PZL Mielec na zamówienie rumuńskich służb ratowniczych i jest jedną z sześciu zamówionych w 2021 roku. Trzy z nich dostosowano do ratownictwa i transportu medycznego, a trzy kolejne do zadań ratownictwa morskiego. Różnice dotyczą przede wszystkim wyposażenia nawigacyjnego i ratowniczego, które do lotów nad morzem musi spełniać znacznie wyższe wymagania.

W kabinie ratowniczego Black Hawka, zarówno w wersji lądowej, jak i morskiej, znajduje się wyposażenie medyczne, mocowania noszy i inne specjalistyczne elementy zaprojektowane i dostarczone wraz z firmą DELTAMED, rumuńskiego integratora pojazdów ratunkowych przystosowanych. Wszystkie maszyny posiadają też reflektor-szperacz, głowicę optoelektroniczną i radar pogodowy. Dzięki takiemu wyposażeniu maszyny te mogą realizować bardzo różnorodne zadania. Misje poszukiwawcze oraz ratownictwa morskiego i lądowego, gasić pożary, transportować ludzi i wyposażenie, dostarczać pomoc medyczną w nagłych wypadkach.