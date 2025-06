Pierwszy taki przypadek w historii? Ukraiński F-16 zestrzelił rosyjski Su-35

Ukraińskie Siły Powietrzne triumfują – Su-35 zestrzelony

W sobotę Siły Powietrzne Ukrainy oraz ukraiński Sztab Generalny poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego Su-35 nad obwodem kurskim. Co ciekawe, w oficjalnych komunikatach nie podano, że zestrzelenia dokonał F-16. Dopiero dziennikarz Julian Roepcke na łamach "Bilda" ujawnił szczegóły tej bezprecedensowej operacji.

Według "Bilda", do starcia doszło na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Julian Roepcke podkreśla, że to pierwszy znany przypadek w historii, gdy F-16 zestrzelił Su-35. Jak poinformował, Su-35 został wykryty przez radar ukraińskiego samolotu wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW Erieye. To właśnie ta maszyna dostarczyła F-16 kluczowych danych, które umożliwiły skuteczne zestrzelenie rosyjskiego samolotu. "Bild" donosi również, że Su-35 rozbił się w pobliżu miasta Korieniewo w obwodzie kurskim, a ukraińskie samoloty bojowe wróciły z akcji bez uszkodzeń.

Ukraina dysponuje obecnie dwoma samolotami wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW&C, które stanowią istotne wzmocnienie zdolności do prowadzenia działań powietrznych i obrony przed atakami z powietrza. Maszyny te zostały przekazane Ukrainie przez Szwecję w ramach wielonarodowego wsparcia militarnego, o czym oficjalnie poinformowano w lutym 2024 roku. To pierwsze tego typu platformy w ukraińskich siłach zbrojnych, a ich wprowadzenie znacząco zmieniło układ sił w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i wokół niej. Kluczowym aspektem działania Saab 340 AEW&C w ukraińskich siłach powietrznych jest bezpośrednia współpraca tych maszyn z samolotami F-16.

Dzięki radarowi Erieye, który wykrywa cele powietrzne na dystansie nawet 450 km i zapewnia pokrycie w zakresie 120 stopni po każdej stronie, Saab 340 AEW&C jest w stanie pełnić rolę powietrznego centrum dowodzenia, wykrywając zagrożenia zanim będą one widoczne na pokładach samych F-16. Dane o wykrytych celach są przesyłane do myśliwców, dzięki czemu te mogą prowadzić działania z wyłączonym własnym radarem, co z kolei zmniejsza ich wykrywalność. Wspomniane dane najprawdopodobniej zostały wykorzystane przez ukraińskich pilotów podczas wystrzelania pocisku powietrze-powietze AIM‑120.

Jak już wcześniej informowaliśmy, to właśnie im przypisywano udział w zestrzeleniu rosyjskiego Su-35. Eksperci przypuszczali, że został on wystrzelony właśnie z pokładu F-16 lub naziemnych systemów obrony powietrznej NASAMS, rozlokowanych w pobliżu linii frontu. Obecnie wiadomo, że Ukraina otrzymała wersje AIM-120C-5, AIM-120C-7 oraz najnowsze AIM-120C-8, czyli odmiany kompatybilne z F-16 i zdolne do zwalczania nowoczesnych celów powietrznych na dużych odległościach.