Rosja, a zwłaszcza rosyjska propaganda przez ostatnie lata, szczególnie ostatnie trzy lata wojny robiła wszystko by Ukrainę i samych Ukraińców zdehumanizować i przedstawić w jak najgorszym świetle, kwestionując wszystko, co ukraińskie i oczywiście mówiąc o faszyzacji Ukrainy. Taka polityka doprowadziła do tego, że Rosja w zasadzie przegrała wojnę o tzw: "rząd dusz" na Ukrainie. Osób popierających współpracę z Rosją jest bardzo mało. Ukraińcy przestali się czuć jako jacyś gorsi bracia Rosji, a zaczeli się czuć jako suwerenny i niepodległy kraj z własną tożsamością zupełnie inną niż Rosja. Do doprowadziło do tego, że nawet rosyjsko języczni Rosjanie zaczęli odrzucać Rosję.

Sondaż przeprowadzony przez Centrum Razumkowa i Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa wykazał, że w języku rosyjskim rozmawia 11% respondentów. Autorzy badania zwracają uwagę, że to właśnie ta grupa najbardziej ucierpiała w wyniku rosyjskiej agresji. Autorzy sondażu napisali: w procesie "wyzwalania ich spod władzy junty" kijowskiej".

Ławrow i "obrona" rosyjskojęzycznych

W komunikacie do sondażu przypomniano słowa szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który twierdził, że nie można pozostawić rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy w rękach "junty", która zabrania jej mówić po rosyjsku.

HSW na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wojna dotknęła rosyjskojęzycznych Ukraińców

Sondaż obala rosyjską propagandę. Okazuje się, że to właśnie rosyjskojęzyczni Ukraińcy najbardziej ucierpieli w wyniku wojny.

23% respondentów, którzy posługują się językiem rosyjskim, mieszkało na terenie działań bojowych lub w miejscowościach ostrzeliwanych przez rosyjską artylerię.

12% straciło albo posiada uszkodzone domy i mieszkania.

41% posiada członków rodziny lub bliskich znajomych, którzy zginęli lub zostali ranni.

Stosunek do Rosji a sympatia do Zachodu

Wyniki sondażu pokazują, że negatywny stosunek do Rosji idzie w parze z sympatią do krajów zachodnich.

Pozytywne (bądź przeważnie pozytywne) nastawienie do Rosji wykazało jedynie 13 proc.

82% rosyjskojęzycznych Ukraińców ma negatywne nastawienie do Rosji.

79% wyraziło pozytywne nastawienie do Francji.

75% do Wielkiej Brytanii.

71,5% do Polski.