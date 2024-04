Niemcy obiecały ale nie dostarczyły Ukrainie pojazdów opancerzonych MRAP. Kanada wyciąga pomocną dłoń oferując własne pojazdy

Według ustaleń Bilda kontrakt o wartości 315 milionów dolarów zawarty pomiędzy niemieckim rządem a firmą zbrojeniową Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) z siedzibą we Flensburgu na pojazdy MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) miał zwiększyć mobilność Ukrainy. Pojazdy miały zostać dostarczone na Ukrainę już od stycznia do października 2024 r., partiami po 20 pojazdów miesięcznie, czyli 200 pojazdów w 10 miesięcy. Jednak jak się okazało według ustaleń Bilda, pojazdy nie trafiły jeszcze na Ukrainę, a obecnie przewiduje się, że pierwsze egzemplarze mogą trafić na Ukrainę dopiero w czerwcu 2024 roku i to w liczbie 100 sztuk.

Jak napisał Bild, "pierwotny plan obejmujący 200 pojazdów na 2024 r. został odrzucony na początku roku i obecnie oczekuje się, że dostawy tylko 100 MRAP rozpoczną się w maju, co stanowi opóźnienie w stosunku do pierwotnego celu styczniowego. Nowszy tajny dokument z połowy kwietnia ujawnia, że ​​100 pojazdów obiecanych przez Pistoriusa w marcu zostanie dostarczonych najwcześniej w czerwcu 2024 roku”. Rzecznik ministerstwa zapytany przez BILD powiedział: „Do tej pory nie dostarczono żadnych pojazdów tego typu. Dostawę pojazdów zaplanowano na rok 2024 w kilku etapach, tzw. partiach.” Na pytanie BILD, firma FFG wyjaśniło, że „zgodnie z wymaganiami i ustaleniami pojazdy będą miały poziom ochrony zgodny z normą STANAG 4569 poziom 2A/2B w kwestii odporności przeciwminowej i 2 w zakresie ochrony balistycznej”. Jeden tego typu pojazd kosztuje 787 500 euro.

Jak napisał Bild, opóźnienia w dostarczeniu pojazdów dla walczącej Ukrainy mają wynikać m.in. z restrykcyjnych przepisów eksportowych USA do Niemiec. Warto tutaj nadmienić, że firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), która produkuje pojazdy na licencji, wykonując jedynie końcowy montaż pojazdów z amerykańskich części, które muszą do Niemiec dotrzeć. Kolejnym problemy dlaczego pojazdy nie mogą dotrzeć na Ukrainę, jest brak wymaganych certyfikatów, pojazdy BATT UMG nie przeszedł odpowiednich testów. Jak napisał Bild, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą „do połowy kwietnia nie przeprowadzono żadnych pomyślnych testów materiałów wybuchowych w celu uzyskania niezbędnych certyfikatów. Obiecana przez FFG ochrona przeciwminowa pojazdów nie została jeszcze udowodniona".

Jednak to nie koniec afery z tymi pojazdami, w lutym Bild informował, że pojazdy są blisko trzykrotnie przepłacone oraz wybrakowane pod kątem ochrony przeciwminowej.

Germany disrupted supplies of MRAP armored vehicles to Ukraine - BILD investigationAccording to BILD, Germany has promised to supply the Ukrainian Armed Forces with up to 400 heavy wheeled armored vehicles MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) with enhanced mine protection.

Ukraińcy desperacko potrzebują każdego dostępnego MRAP, aby chronić własną piechotę przed atakami Rosjan. Niemcy przekazały już 66 pojazdów od firmy FFG, ale nie są one tak ciężko opancerzone i chronią tylko przed ostrzałem z broni ręcznej na polu bitwy.

Kanada wyciąga pomocną dłoń do Niemiec by pomóc Ukrainie

Po tym jak Bild opublikował swój tekst na temat problemów z dostarczeniem pojazdów, kanadyjska firma „Roshel” skontaktował się z BILDem, gdzie zaproponowała własne pojazdy jako alternatywę dla pomocy Ukrainie. Kanadyjski producent Roshel twierdzi, że jest w stanie wyprodukować podobne pojazdy MRAP w cenie 375 000 euro za sztukę, czyli znacznie taniej (787 500 euro oferta FFG). Jak możemy przeczytać w tekście, firma obiecała dostarczyć pojazdy bez zbędnej zwłoki: „Obecnie mamy w magazynie 100 sztuk nowego Senator MRAP, które mogą zostać natychmiast dostarczone na Ukrainę. Obecnie firma produkuje 140 pojazdów miesięcznie” - powiedział gazecie przedstawiciel firmy.

Firma zapewnia, że jest dobrze przygotowana, jeśli chodzi o niezbędne certyfikaty ochrony przeciwminowej. Firma Roshel pomyślnie dostarczył już na Ukrainę ponad 1000 pojazdów APC i MRAP, a wszystkie dostawy odbyły się terminowo lub przed terminem. Dodatkowo firma zaoferowała Niemcom otwarcie fabryki MRAP w celu wsparcia Ukrainy z Niemiec. Dyrektor generalny Roman Shimonow powiedział dziennikowi Bild, że „Lokalna produkcja w Niemczech obniżyłaby koszty logistyki, stworzyłaby miejsca pracy i zatrzymała inwestycje w kraju, co z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze podatków”.

Niemiecka gazeta wysłała zapytanie dot. oferty złożonej przez kanadyjską firmę, jednak niemieckie ministerstwo obrony nie chciało komentować tej sprawy. Jedak polityk partii Zielonych, czyli koalicjant SPD Sebastian Schäfer powiedział BILD: „Ukraina potrzebuje szybkiego i kompleksowego wsparcia. Powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwe opcje. W tym celu należy sprawdzić każdą ofertę”.