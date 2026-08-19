Jewhenij Chmara nowym ministrem obrony Ukrainy. Zełenski stawia mu trzy priorytety

Decyzja parlamentu Ukrainy o powołaniu Jewhenija Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy jest jednym z najważniejszych posunięć kadrowych ostatnich tygodni. Chmara, doświadczony w działaniach bojowych, zastępuje na tym stanowisku Mychajła Fedorowa, którego dymisja wywołała szerokie dyskusje w Kijowie. Jego nominacja ma na celu przyspieszenie działań wojennych i zwiększenie efektywności ukraińskiej obrony w obliczu agresji Rosji.

Priorytety Jewhenija Chmary: Inicjatywa strategiczna i wzmocnienie armii

Podczas wystąpienia w parlamencie, nowy minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara jasno określił trzy kluczowe priorytety swojej pracy, które mają równe znaczenie dla przyszłości Ukrainy. "Mamy trzy kluczowe priorytety o równym znaczeniu. Są to: front i wzmocnienie sił zbrojnych, ludzie oraz rozwój przemysłu obronnego. A więc front. Chodzi o przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań wojennych: na lądzie, na morzu, w powietrzu oraz w przestrzeni informacyjnej" - oświadczył Chmara. Podkreślił, że potrzeby frontu muszą być szybko komunikowane do ministerstwa, a decyzje resortu natychmiast trafiać na linię walk.

Chmara zwrócił szczególną uwagę na konieczność uderzeń dalekiego i średniego zasięgu. Przywołał serię udanych ukraińskich ataków na cele na terytorium Rosji, "które pokazała siłę współpracy Sił Obrony, producentów i instytucji państwowych". Zapowiedział również, że: "Ukraińskiej broni będzie więcej, a uderzenia będą coraz bardziej precyzyjne". Ważnym aspektem jego strategii jest także przejrzystość procedur zamówień publicznych, co ma zapewnić efektywne i terminowe dostawy broni na front. Zobowiązał się do bezpośredniego kontaktu z obrońcami, słuchania dowódców, żołnierzy i rannych, aby zrozumieć ich potrzeby i zapewnić sprawiedliwe zasady służby. Nowy minister podkreślił, że "Technologie są potrzebne, aby ukraiński obrońca miał przewagę, a ryzyko dla człowieka było ograniczone do minimum. Moim zadaniem jest bezpośredni kontakt z obrońcami. Słuchać dowódców, żołnierzy i rannych. Z własnego doświadczenia wiem również, że żołnierz jest zmotywowany, gdy czuje, że jest szanowany, otrzymuje odpowiednie szkolenie i ma sprawiedliwe zasady służby".

I am grateful to the MPs for supporting Andrii Sybiha for the position of Minister of Foreign Affairs of Ukraine and Yevhenii Khmara for the position of Minister of Defense of Ukraine. The tasks for both ministers are absolutely clear: Ukraine needs more strength. And it will…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2026

Doświadczenie nowego ministra obrony: Od frontu do kierownictwa SBU

Jewhenij Chmara wnosi na stanowisko ministra obrony Ukrainy bogate doświadczenie, zdobyte bezpośrednio na polu walki oraz w strukturach bezpieczeństwa państwa. Od początku wojny uczestniczył w działaniach bojowych i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Wykonywał zadania w strategicznie ważnych obwodach, takich jak kijowski i doniecki. Do jego zasług zalicza się również kierowanie operacją specjalną wyzwolenia Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

Jego zaangażowanie i zasługi zostały wielokrotnie docenione. W 2016 roku Chmara został odznaczony przez prezydenta odznaką "Za udział w operacji antyterrorystycznej", co odnosiło się do jego służby w wojnie z prorosyjskimi separatystami w Donbasie, trwającej od 2014 roku. W 2025 roku otrzymał Krzyż Zasługi Bojowej. Jest również kawalerem Orderu „Za Odwagę” III stopnia oraz Orderu Bohdana Chmielnickiego III, II i I stopnia, co świadczy o jego wyjątkowej waleczności i poświęceniu. Jego kariera wojskowa obejmuje również awanse na stopnie generalskie: w 2023 roku został generałem brygady, a w 2024 roku generałem majorem.

W swojej karierze w SBU, Chmara pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. W sierpniu 2025 roku został mianowany szefem Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Od stycznia do lipca 2026 roku tymczasowo pełnił obowiązki szefa SBU.

Zmiany w resorcie: Dlaczego Mychajło Fedorow został odwołany i co dalej?

Nominacja Jewhenija Chmary jest częścią szerszych zmian w ukraińskim rządzie. Rada Najwyższa zatwierdziła skład Rady Ministrów Ukrainy 16 lipca, na wniosek nowo mianowanego premiera Serhija Koreckiego. Zaledwie cztery dni później, 20 lipca, rząd powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy właśnie Chmarze, którego prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał z funkcji szefa SBU oraz ze stanowiska dowódcy Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU 17 lipca.

Chmara jest 21. ministrem obrony niepodległej Ukrainy. Co istotne, jest to dziewiąty minister obrony od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku, a piąty od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku. Jego poprzednikiem był Mychajło Fedorow, który pełnił funkcję ministra obrony od 14 stycznia do 16 lipca 2026 roku. Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy i opowiadał się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego dymisja nastąpiła niespodziewanie, zaledwie kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów.

Sytuacja wokół Mychajła Fedorowa pozostaje napięta. Prezydent Zełenski poinformował 23 lipca, że zaproponował Fedorowowi kilka innych stanowisk, w tym funkcję wicepremiera do spraw innowacji wojskowych. Jednakże, portal Ukrainska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, iż zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. W Kijowie od miesiąca trwają protesty przeciwko odsunięciu Fedorowa z rządu, co świadczy o jego popularności i znaczeniu w oczach części społeczeństwa. We wtorkowym oświadczeniu, opublikowanym na platformie YouTube, Fedorow wyraził przekonanie, że Ukraina musi znaleźć bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ponieważ demokracja nie może być zakładnikiem Rosji, a wybory są ważnym elementem walki o wolność.