Targi MSPO. Polskie spółki ICEYE i Scanway wspólnie zbudują satelitarne systemy

Nowe satelity mają służyć do celów obronnych i osiągać rozdzielczość optyczną rzędu 50 cm, niezbędną do prawidłowego wykrywania i identyfikacji celów. Dołączą one do istniejących systemów SAR firmy ICEYE, dzięki czemu polscy klienci będą mieli dostęp do kompleksowych danych z obserwacji Ziemi łączących zalety systemów optycznych i radarowych.

Firma ICEYE wybrała Scanway jako doświadczonego producenta systemów teleskopów optycznych, który dostarcza swoje produkty do międzynarodowych klientów na potrzeby wielu misji o zróżnicowanym przeznaczeniu. Scanway zaufało ICEYE jako międzynarodowej firmie z doświadczeniem w rozwoju systemów satelitarnych o masie 150-200 kg. Obie firmy przewidują, że z czasem do konsorcjum mogą dołączyć kolejni partnerzy.

“Obecnie wojsko potrzebuje systemów optycznych o rozdzielczości co najmniej 50 cm. Takie systemy mogą być montowane na satelitach klasy 150-200 kg, czyli takich, jakie produkuje i obsługuje ICEYE. My mamy unikalne doświadczenie w budowie, wynoszeniu i obsłudze satelitów tej wielkości, bo umieściliśmy ich na orbicie już 38. Bardzo się cieszę z porozumienia z krajową firmą Scanway, bo nasza współpraca przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski” – powiedział Rafał Modrzewski, współtwórca i CEO ICEYE.

ICEYE w Centrum Waszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

“Dostarczanie klientom coraz większych i bardziej zaawansowanych instrumentów optycznych zdolnych do zobrazowań z rozdzielczością poniżej 1 metra to strategiczny kierunek rozwoju Scanway, a możliwość jego realizacji z takim partnerem jak ICEYE to dla nas ogromne wyróżnienie oraz przestrzeń do osiągnięcia naturalnych synergii, jakie wynikają z połączenia zalet systemów optycznych i radarowych. Dołączenie Scanway do istniejącej i regularnie rozbudowywanej konstelacji ICEYE jest również weryfikacją naszych kompetencji i potwierdzeniem istotnej pozycji, jaką zajmujemy na globalnym rynku podmiotów zapewniających zobrazowania satelitarne. Jestem przekonany, że ogłoszona współpraca pozwoli stworzyć zaawansowane konstrukcje, których Polska i Europa tak pilnie potrzebują” – skomentował Jędrzej Kowalewski, twórca i CEO Scanway S.A.

ICEYE jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów wyposażonych w radary z syntetyczną aperturą (SAR) i zaufanym partnerem instytucji rządowych oraz biznesu. Liczne satelity SAR firmy ICEYE, których umieszczono na orbicie już 38, mogą nawet kilkadziesiąt razy dziennie odwiedzać to samo miejsce nad Ziemią i wykonywać zobrazowania radarowe w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. Wzmocnienie potencjału satelitów SAR o satelity rozpoznania obrazowego zwiększy ich operacyjny potencjał o możliwość dostarczania optycznych zdjęć o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Doświadczenie Scanway w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań optycznych oraz systemów wizyjnych dla przemysłu jest szeroko wykorzystywane na świecie. W ciągu ostatnich kilku lat spółka zrealizowała wiele ważnych misji kosmicznych, w tym projekt wystrzelenia satelity STAR VIBE, który zapewnił Scanway flight heritage i nieprzerwanie dostarcza wysokiej jakości obrazy Ziemi. W 2024 roku Scanway podpisał umowy na dostarczenie swoich systemów optycznych do projektów budowanych z myślą o konstelacji, odpowiednio dla Nara Space z Korei Płd. i z Marble Imaging z Niemiec przy dodatkowym finansowaniu z ESA. Ponadto Spółka kontynuuje projekt PIAST, realizowany dla Ministerstwa Obrony Narodowej. 9 lipca br. Scanway dostarczył dwukamerowy zestaw optyczny wykorzystany z sukcesem podczas inauguracyjnego lotu największej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE