Hertz New Technologie to wbrew obco brzmiącej nazwie, firma Polska, sprzedająca na całym świecie specjalistyczne rozwiązania m.in. z obszaru wykrywania i zwalczania bezzałogowców. Mówimy tutaj m.in. o mobilnych, umieszczonych na pojazdach systemach, wykorzystywanych do ochrony imprez masowych, ale też stacjonarnych rozwiązaniach, które zabezpieczają infrastrukturę krytyczną. Systemy antydronowe tego producenta, na przykład w wersji przenośnej, która zaprezentowano na poligonie w podwarszawskiej Zielonce, są również używane na Ukrainie.

Podczas zorganizowanego na poligonie Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia wydarzenia spółka zaprezentowała system Hawk, który łączy oferowane przez Hertz New Technologies rozwiązania w jedną całość, zapewniając skuteczne zarządzanie zarówno sensorami i zbieranymi przez nie danymi, jak też różnego rodzaju środkami niekinetycznego eliminowania zagrożenia.

System Hawk jest skonstruowany w koncepcji modułowej, a wiele jego komponentów może być włączonych na zasadzie „plug and fight”. Całość kontrolowana jest ze stanowiska kontrolnego umieszczonego w pojeździe, gdzie znajdują się również systemy przetwarzające i analizujące dane. Dzięki temu dość precyzyjnie można określić nie tylko pozycję i kierunku lotu wykrytego bezzałogowca, ale też jego typ, optymalne metody eliminacji zagrożenia z jego strony, a nawet miejsce, w którym znajduje się operator, o ile tylko jest on w zasięgu sensorów. System zapamiętuje też konkretne maszyny, dzięki ich specyfice w sensorach, które obejmują nie tylko radary, ale też sensory optyczne i skanery częstotliwości.

Wraz z pracownikami WITU, przedstawiciele Hertz New Technologies odtworzyli cztery realistyczne scenariusze ataku dronowego i skutecznego przeciwdziałania:

- Próba ataku roju dronów (Matrice 300, Inspire 2, Mavic 3) poruszajacych się na różnym pułapie z prędkością około 50 km/h. Detekcja pozwoliła na wykrycie drona z odległości około kilometra.

- Próba ataku na obiekt w scenariuszu, w którym Autel Evo Max 4T był maszyną atakującą, a Mavic 3 odwracał uwagę. System dokonał wykrycia, a jammer kierunkowy dokonał neutralizacji dronów poprzez zagłuszenie sygnału.

- Atak amunicja krążącej DragonFly opracowanej przez WITU, lotem na wysokości 30-120 m. Maszyna została wykryta radarowo i zidentyfikowana przez kamery podczerwieni.

- Atak pojedynczego drona Inspire 2 lecącego na wysokosći 80 m. Maszyna została wykryty, zidentyfikowana, miejsce pobytu operatora wskazane. Z wykorzystaniem spoofera, czyli urządzenia fałszującego sygnał GPS, maszyna została wypchnięta w kierunku z którego nadleciała.

Były to jedynie przykładowe scenariusze, ale ich celem było pokazanie zarówno złożoności zagrożenia, jak też szerokiej gamy środków wykrywania i przeciwdziałania. Warto też odnotować, że liczba incydentów z udziałem bezzałogowców, na przykład w rejonie lotnisk czy obiektów infrastruktury krytycznej stale rośniej. Stanowią one również zagrożenie transgraniczne. Rozwiązania antydronowe, skutecznie wykrywające i eliminujące zagrożenie powinny zostać też zastosowane w ramach systemu Tarcza Wschód i ochrony wschodniej granicy.

Należy też wdrażać tego typu systemy w siłach zbrojnych, aby skutecznie chronić własne siły przed zagrożeniami, takimi jak amunicja krążąca, ale przede wszystkim bezzałogowe systemy obserwacyjne, które mogą służyć do naprowadzania artylerii czy innych rodzajów efektorów, stanowiąc stałe zagrożenie. Warto odnotować, że w Polsce funkcjonuje obecnie kilka firm, posiadających znaczne doświadczenie w tym zakresie, co zapewnić może wysoką autonomię i skuteczność w zwalczaniu bezzałogowców wszelkich klas, o ile prace te będą finansowane i kontynuowane.