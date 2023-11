Zamówienie przez Norwegię śmigłowców szacuje się na wartość 364,3 mln USD. Śmigłowce mają zostać dostarczone w latach 2025-2027. Według jeszcze nieoficjalnych informacji w celu przyspieszenia procesu dostaw Amerykanie zobowiązali się przekazać trzy MH-60R Seahawk ze slotów przeznaczonych dla US Navy. Śmigłowce mają być przeznaczone do misji morskich, w tym poszukiwawczo-ratowniczych oraz patroli. Przyszła baza dla Seahawk będzie znajdować się w Bardufoss, na dalekiej północy Norwegii. Przyszły personel śmigłowców jak podawały media norweskie rozpoczął szkolenie i zapoznanie się z MH-60R Seahawk w Danii, która już obsługuje te śmigłowce.

Zamówienie amerykańskich śmigłowców następuje po tym, jak Norwegia uziemiła w 2022 roku, śmigłowce NHIndustries NH90NFH, po tym jak władzę zdecydowały, że nie są one „w stanie spełnić wymagań norweskich sił zbrojnych”. Norwegia z powodu długotrwałych opóźnień w zamówieniach i problemów konserwacyjnych, żądała zwrotu 455 mln dolarów. Kontrakt rozpoczęty w 2001 roku napotkał liczne opóźnienia i problemy, w wyniku czego do 2022 roku dostarczono jedynie osiem śmigłowców z zamówionych 14.

Zamówienie śmigłowców amerykańskich MH-60R Seahawk zostało ogłoszone w marcu w oświadczeniu norweskiego ministerstwa obrony. Pod koniec 2022 roku Szwedzkie Siły Zbrojne ogłosiły również, że kraj anuluje umowę zakupu śmigłowców morskich NH90 z powodu problemów z dostępnością wiropłatów. Australia zdecydowała się również na szybkie odejście od jednej z pochodnych NH90, którą obsługuje, MRH90, i wycofuje je wcześniej ze względu na koszty i kwestie operacyjne, przechodząc na zakup większej liczby UH-60 Black Hawks. W 2021 roku, australijski minister obrony Peter Dutton powiedział mediom podczas wizyty w Victoria Barracks w Sydney: "Black Hawk ma sens i jest znacznie tańszy w eksploatacji niż Taipany".

Norweskie zamówienie oznacza drugi kontrakt na MH-60R w ciągu niecałego miesiąca. 12 października Lockheed Martin otrzymał kontrakt na osiem hiszpańskich śmigłowców MH-60R. Firma Sikorsky dostarczyła 330 śmigłowców MH-60R do pięciu krajów. Kolejne sześćdziesiąt cztery są zamówione lub w produkcji dla Indii, Grecji, Korei Południowej, Australii, Hiszpanii i Norwegii.

Sikorsky MH-60R Seahawk

Śmigłowiec MH-60R Seahawk, produkowany dziś przez koncern Lockheed Martin, to wielozadaniowa maszyna morska, napędzana dwoma silnikami turbowałowymi, będąca rozwinięciem maszyn SH-60B SH-60F. Jak łatwo się domyślić, jest on „spokrewniony” z lądowymi śmigłowcami UH-60 Black Hawk, jednak jego konstrukcja znacznie odbiega od krewniaka z US Army. Przede wszystkim, aby mógł stacjonować na okrętach, otrzymał składany wirnik główny i odchylaną belkę ogonową. Tylne koło śmigłowca zostało przeniesione z końca belki bliżej środka maszyny, aby ułatwić manewrowanie na pokładzie. Dzięki tym zmianom SH-60/MH-60 mogą stacjonować w zasadzie na każdym okręcie dostosowanym do przyjmowania śmigłowców pokładowych.

Maszyna posiada w pełni cyfrową awionikę z 4 wyświetlaczami wielofunkcyjnymi w kabinie pilotów, które można dowolnie skonfigurować. Główne sensory to głowica elektrooptyczna z kanałem dziennym i termowizyjnym FLIR jak też dalmierzem laserowym i wskaźnikiem celów, oraz wielofunkcyjny radar APS-153 z funkcją automatycznego wykrywania peryskopów okrętów podwodnych. Do tego należy dodać opuszczany do wody sonar niskich częstotliwości oraz detektor anomalii magnetycznych (MAD). Do wykrywania okrętów podwodnych można też wykorzystać boje sonarowe wystrzeliwane ze specjalnej wyrzutni na lewej burcie maszyny. Bezpieczeństwo zapewnia system ostrzegania przed opromieniowaniem i odpalenia pocisków rakietowych oraz systemy przeciwdziałania i samoobrony.

Uzbrojenie śmigłowca jest bardzo zróżnicowane, zależne od wykonywanych zadań. Obejmuje ono zarówno torpedy i bomby głębinowe do zwalczania okrętów podwodnych, jak też rakiety przeciwokrętowe Penguin. Co ciekawe Seahawk dysponuje też bronią, kojarzoną raczej z maszynami przeciwpancernymi takimi jak AH-64E Apache. Są to naprowadzaną na odbity promień lasera pociski Hellfire i rakiety APKWS kalibru 70 mm. W drzwiach mogą być montowane karabiny maszynowe, ale również stanowisko dla strzelca wyborowego z bronią dużego kalibru, co przyznaje się np. w misjach przeciwpirackich.

Przy masie startowej ponad 10,4 tony MH-60R mierzy 19,7 m długości, a jego wirnik główny ma 16,4 m średnicy. Napęd stanowią dwa silniki turbowałowe General Electric T700-GE-401C o mocy do 1,890 KM każdy. Zapewnia to prędkość maksymalną 270 km/h i zasięg ponad 800 km.