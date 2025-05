Wizyta Szefa MON w USA. Hegseth: Polska to modelowy sojusznik

26 maja wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz udał się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z sekretarzem obrony Petem Hegsethem. Jak mówił szef MON przed wylotem, częste spotkania z sekretarzem obrony USA świadczą o bardzo dobrych relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas spotkania w Pentagonie, Pete Hegseth nie krył swojego uznania dla Polski, podkreślając jej rolę jako kluczowego partnera w dążeniu do pokoju poprzez siłę.

"Polska i Ameryka razem dążą do pokoju poprzez siłę (...) Prezydent (Donald) Trump przekazał swoje uznanie dla polskiego przywództwa" - powiedział Hegseth. Ponownie nazwał Polskę "modelowym sojusznikiem", którego nie trzeba przekonywać i zachęcać do wydawania 5 proc. PKB na obronę. Stwierdził, że polski rząd podobnie jak administracja Trumpa "stosuje zdrowy rozsądek", pokazując gotowość do obrony kraju i jego granic. Dziękował też za goszczenie amerykańskich żołnierzy, których liczebność ocenił na 8 tysięcy.