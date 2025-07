Śmigłowiec Bundeswehry rozbił się pod Lipskiem. Los pilota nie jest znany

Lokalny dziennik Leipziger Volkszeitung donosi, że rzeczniczka lipskiej policji potwierdziła wypadek. Z informacji przekazanych przez rzecznika stowarzyszenia straży pożarnej w powiecie Lipsk, kontrola ruchu lotniczego straciła kontakt ze śmigłowcem między godziną 10:00 a 10:30. Około południa kajakarze odkryli szczątki maszyny spływające rzeką Mulde w pobliżu miejscowości Grimma. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe.

Lokalna policja potwierdziła, że był to śmigłowiec Bundeswehry i natychmiast utworzono wojskową strefę bezpieczeństwa wokół miejsca katastrofy. Ministerstwo Obrony Niemiec na razie nie udzieliło żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie. Wiadomo, że maszyną leciał jeden pilot. Jego los w obecnej chwili nie został podany do publicznej wiadomości.

Obecnie działania służb koncentrują się wokół opanowania wycieku paliwa lotniczego, którego znaczna ilość trafiła do wody. Wrak maszyny, znajdujący się na środku rzeki, jest trudno dostępny. W akcji bierze udział około 50 ratowników, którzy koncentrują się na zebraniu paliwa i rozpoczęciu operacji wydobycia śmigłowca.

Śmigłowiec, o którym mowa w kontekście wypadku, to lekka maszyna wielozadaniowa Eurocopter EC135 (obecnie Airbus Helicopters H135). Jest ona szeroko wykorzystywany do celów wojskowych, cywilnych i policyjnych, w tym do szkolenia pilotów. Jest to śmigłowiec znany ze swojej wszechstronności, bezpieczeństwa i stosunkowo niskich kosztów eksploatacji, co czyni go popularnym wyborem dla wielu operatorów na całym świecie. W Polsce jest on używany przez LPR oraz Straż Graniczną. Bundeswehra wykorzystuje tego typu maszyny przede wszystkim do szkolenia i treningu pilotów śmigłowców.

Średnica wirnika głównego EC135 wynosi 10,2 metra. Masa własna śmigłowca to 1450 kg, natomiast maksymalna masa startowa wynosi do 2980 kg. Napędzany jest dwoma silnikami turbowałowymi Pratt & Whitney Canada PW206B/B2 lub Safran Arrius 2B2plus, z których każdy generuje moc 600-700 KM. Dzięki temu śmigłowiec może osiągnąć maksymalną prędkość przelotową rzędu 259 km/h (140 węzłów), a jego zasięg operacyjny wynosi ponad 630 kilometrów.

Konstrukcja EC135 charakteryzuje się zastosowaniem fenestronu, czyli zabudowanego wirnika ogonowego, który znacząco redukuje hałas i zwiększa bezpieczeństwo obsługi naziemnej. Maszyna wyposażona jest w cyfrową awionikę, w tym cyfrowy system sterowania lotem (FADEC) dla silników oraz kokpit kompatybilny z noktowizorami, co umożliwia operacje w trudnych warunkach oświetleniowych. Załoga to dwóch pilotów i do sześciu pasażerów.