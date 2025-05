Rząd przeznaczy miliardy na ochronę ludności. Samorządy otrzymają wsparcie na budowę schronów

Rząd Donalda Tuska ogłosił, że w tym roku przeznaczy 16 mld zł na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a w przyszłym roku kwota ta wzrośnie do ponad 17 mld zł. Premier podkreślił, że 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. Na co konkretnie zostaną przeznaczone te środki i jakie działania obejmuje program?

