Niemiecka fregata rusza w morze. Będzie zabezpieczać żeglugę na Morzu Czerwonym przed Huti

Ataki Huti w rejonie Morza Czerwonego uderzyły w interesy wielu krajów przez który odbywa się przepływ wielu statków z towarami. Nic więc dziwnego, że zmusiło to do działania nawet same Niemcy, dla których wolność żeglugi jest jednym kluczowych celów w polityce zagranicznej.

W styczniu bieżącego, portal Politico powołując się na dokumenty Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych informował, że planowana jest "nowa operacja UE", która "działałaby na szerszym obszarze, od Morza Czerwonego po Zatokę Perską". Operacja mogłaby rozpocząć się już pod koniec lutego. 22 stycznia ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili misję na Morzu Czerwonym, jak przekazał Josep Borrell. Wtedy Niemcy przekazały, że wyślą fregatę „Hessen” jako wkład Berlina w misję.

I właśnie dziś 8 lutego jak przekazały niemieckie media, niemiecka fregata "Hessen" wyruszyła w zaplanowaną misję wojskową UE przeciwko Huti. Okręt rano opuścił największą bazę niemieckiej marynarki wojennej w Wilhelmshaven wraz z około 240 żołnierzami na pokładzie. Jeszcze kilka tygodni temu załoga „Hessen” podróżowała po Morzu Północnym i Bałtyckim jako okręt główny i część sił szybkiego reagowania NATO.

Inspektor niemieckiej marynarki wojennej Jan Christian Kaack podkreślił, że z perspektywy Bundeswehry załoga fregaty „Hessen” jest doskonale przygotowana na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą operacja przeciwko Huti na Morzu Czerwonym, jak mówił: „Nie ma jednostki w niemieckiej marynarce wojennej, która byłaby do tego lepiej przygotowana, lepiej wyszkolona i lepiej wyposażona”. „To najpoważniejsze rozmieszczenie niemieckiej jednostki morskiej od wielu dziesięcioleci” – dodał Kaack.

Jak oddała dpa mandat Bundestagu dla misji spodziewany jest pod koniec lutego. Do tego czasu okręt będzie już w teatrze działań. Bardzo trudno jest przewidzieć, jak długo potrwa cała operacja.

Plany dotyczące misji UE „Eunavfor Aspides” obejmują wysłanie do regionu kilku europejskich okrętów wojennych i pokładowych systemów wczesnego ostrzegania w celu ochrony statków towarowych. Mają one chronić tamtejsze statki handlowe przed atakami Huti z Jemenu.

Okręt "Hessen" jest zaprojektowany do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych oraz obrony przeciwlotniczej. Okręt ma długość 143 metrów. Okręt jest wyposażony w wyrzutnie Mk. 41 z pociskami RIM-66 SM-2 Block IIIA i RIM-162 ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile). Poza tym, okręt jest także uzbrojony w 76-mm armatę morską OTO Melara oraz wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych AGM-84 Harpoon oraz 27-mm zestawy artyleryjskie Rheinmetall MLG 27. Dzięki specjalnemu radarowi Thales Naval Nederland SMART-L i APAR może monitorować przestrzeń powietrzną wielkości całego Morza Północnego. Oprócz regularnej załogi i dwóch śmigłowców, na pokładzie znajduje się również personel ratunkowy.