MON podsumowuje działanie resortu. Kosiniak: Udało się przyspieszyć proces polonizacji czołgów K2

Budowa wspólnoty narodowej

Trzy główne zasady przyświecające nam to: budowanie wspólnoty narodowej, siła w sojuszach i dobrze funkcjonująca, zorganizowana armia; to cele na cztery lata kadencji - oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas podsumowania dotychczasowej działalności resortu.

"Trzy główne zasady, które przyświecają nam w naszej działalności: to budowanie wspólnoty narodowej, siła w sojuszach i dobrze funkcjonująca, zorganizowana armia. To są te cele, które chcemy przez cztery lata kadencji osiągnąć" - powiedział szef MON na piątkowej konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że pokazane zostaną dotychczasowe dokonania i przedstawiona informacja o działaniach resortu, bo - jak podkreślił - "informacja jest częścią działań obronnych Polski".

Szef MON zaznaczył, że mamy do czynienia z ogromną dezinformacją stosowaną przez adwersarzy. "Szczególnie to się ujawniło podczas powodzi, ujawnia się w sprawie granicy, bezpieczeństwa granicy, ujawnia się w sprawie modernizacji i wydatków na zbrojenia" - powiedział wicepremier.

Rekordowy budżet na obronność

Jak zapewnił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mamy rekordowy budżet na obronność, na bezpieczeństwo państwa polskiego. 186 miliardów 600 milionów złotych. To są wydatki z budżetu i z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na bezpieczeństwo państwa polskiego - dodał.

GARDA: Hyundai Rotem o K2 i NKTO

Zdaniem szefa MON, "suma wydatków na zbrojenia jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową". Podkreślił, że "Polska może czuć się bezpieczna, bo Polska przekracza zobowiązania państw NATO, które są na poziomie 2 proc. PKB".

Szef MON powiedział, że dzisiejsza konferencja została zorganizowana, "kiedy budżet został skierowany do parlamentu, w momencie kiedy Rada Ministrów przyjęła rekordowy budżet na obronność, na bezpieczeństwo państwa polskiego". "186 miliardów 600 milionów złotych. To są wydatki z budżetu i z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na bezpieczeństwo państwa polskiego - dodał.

"Niektórzy mówili, że będziemy likwidować, zwijać armię, zmniejszać jej liczebność, zmniejszać wydatki. Niektórzy dzisiaj próbują to jeszcze powiedzieć, ordynarnie kłamią".

Poinformował, że "Polska będzie wydawać w przyszłym roku 4,7 proc. PKB na zbrojenia. Tyle będzie zapisane w budżecie".

"Mamy wiele priorytetów. Sytuacja budżetowa jest oczywiście napięta, ale jest pełna świadomość w całym rządzie, u pana premiera na czele, ze wszystkimi siłami politycznymi tworzącymi rząd Rzeczpospolitej, że wydatki na obronność, na bezpieczeństwo to jest absolutny priorytet" - podkreślił. Jak wyjaśnił, ma na myśli wydatki na militarne i pozamilitarne działania. "Bo pozamilitarne działania to była pomoc w sprawie walki z powodzią. I ta pomoc w ramach operacji Feniks będzie trwała tak długo jak trzeba będzie" - zadeklarował.

Trzecia armia w NATO

W czasie konferencji Władysław Kosiniak - Kamysz podkreślił, że obecna władze zwiększa liczebność żołnierzy, i obecnie Polska armia jest trzecią armią w NATO jak powiedział szef MON: "Nasi przeciwnicy polityczni podkreślają, że będziemy zmniejszać liczbę żołnierzy. My jednak kontynuujemy zwiększanie jej liczebności. Dziś Polska jest trzecią armią w NATO pod względem liczebności sił zbrojnych. Do końca br. liczebność naszego wojska wyniesie ponad 207 tys. żołnierzy. Liczebność musi iść jednak w parze ze zdolnościami operacyjnymi. My nie zrywamy kontraktów, my je ulepszamy. Nie postępujemy, tak jak nasi poprzednicy, którzy zrywali kontrakty. Przykładem był zerwany kontrakt na śmigłowce, które bardzo przydałyby się podczas powodzi".

Zarzuty w stronę poprzedniego kierownictwa

Na piątkowej konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe działania resortu pod jego kierownictwem, szef MON odniósł się do kwestii finansowania wieloletnich kontraktów, zawartych za poprzedniego kierownictwa MON z Mariuszem Błaszczakiem na czele.

"Pół biliona złotych - na tyle szacujemy braki" - powiedział Kosiniak-Kamysz, wymieniając m.in. braki w infrastrukturze potrzebnej dla nowego sprzętu, np. brak odpowiednich hangarów dla samolotów, brak odpowiedniego wyposażenia dla zakupionych samolotów FA-50. To także - jak mówił - kwestie związane z utrzymaniem i obsługą sprzętu, offsetem, a także szkoleniami załóg i personelu technicznego.

"Mówimy o gigantycznej dziurze, którą tu zastaliśmy; nazywamy ją "dziurą Błaszczaka". Pan minister przez wiele lat mówił, że wszystko jest gotowe i zapięte na ostatni guzik - to się nie sprawdziło" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Zarzucił poprzedniemu kierownictwu MON także m.in. niedofinansowanie działań żołnierzy służących na granicy z Białorusią. Dodał, że obecne kierownictwo pracuje nad "zasypywaniem tej dziury", czemu służy m.in. zwiększanie budżetu na obronność.

Szef MON zaznaczył, że obecna władza nie chce zrywać kontraktów zawartych przez poprzedników, lecz mimo trudności doprowadzić do ich realizacji. "Do tego jest potrzebny ogromny wysiłek polskich podatników, którym chcę bardzo serdecznie podziękować" - powiedział, podkreślając znaczenie społecznej akceptacji dla wielkich wydatków na obronność.

Zakupy uzbrojenia przez Polskę

Kosiniak Kamysz powiedział, że do końca tego roku planuje zawrzeć około 150 umów związanych z modernizacją Wojska Polskiego. Sekretarz stanu Paweł Bejda podkreślił, że "część umów, które zostały zawarte były bardzo trudne i wymagały często renegocjacji. Dzięki offsetowi, śmigłowce AH-64 Apache będą obsługiwane i serwisowane w Polsce. To bardzo ważne dla naszego przemysłu zbrojeniowego. Kolejne zawarte umowy to aerostaty Barbara, granatniki Carl Gustaf M4, transportery rozpoznawcze KLESZCZ, systemy bezzałogowe, KTO ROSOMAK z wieżą ZSSW-30, amunicja artyleryjska, pociski JASSM-ER. Dobra wiadomość z Republiki Korei, będziemy mieli zdolności produkcyjne amunicji do HOMARa-K. My stawiamy znak równości pomiędzy prywatnym, a publicznym krajowym przemysłem zbrojeniowym".

Jak przekazał sekretarz stanu Paweł Bejda do końca roku zostaną jeszcze podpisane takie umowy jak: umowa wykonawcza na czołgi K2 na 180 sztuk, wraz z wozami zabezpieczenia technicznego i wozy dowodzenia. Sekretarz stanu zapewnił, że nastąpi polonizacja czołgów m.in zawieszenie, automat ładowania, produkcja armaty i wszystkie instalacje elektryczne i elektroniczne; umowa na amunicję czołgową 120 mm do Abramsów; umowa na 324 wozy amunicyjne do Homar-K; umowa na dostawę satelitów dla wojska. Według Bejdy trwają także rozmowy w sprawie programu Orka, Agencja Uzbrojenia ma rozważać oferty od 7 podmiotów, są to podmioty m.in z Francji, Włoch, Republiki Korei czy Szwecji.

Odnosząc się do kwestii zakupów sprzętu w Korei Południowej, szef MON wskazał na niedawną wizytę wiceministra odpowiedzialnego za zbrojenia Pawła Bejdy w Korei Płd., gdzie negocjował on m.in. warunki polonizacji zamawianych tam czołgów K2.

"Był plan, że dopiero drugie pół z tysiąca zamówionych czołgów będzie polonizowane (mowa m.in. o produkcji maszyn w Polsce - PAP). A my już teraz w kolejnej transzy, którą chcemy podpisać, na drugie 180 czołgów (..) chcemy, by 1/3 była spolonizowana. Udało się przyspieszyć proces polonizacji, to są efekty ostatnich spotkań" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił także, że poprzednicy zostawili po sobie niewydolny system szkoleń, w ramach którego nie byłoby szans, by np. wyszkolić odpowiednią liczbę pilotów i specjalistów do zamówionych niedawno 96 śmigłowców bojowych AH-64E Apache, których zakup zaplanowano za czasów Błaszczaka. "Tu trzeba wykonać gigantyczną reformę dotyczącą szkolnictwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Operacja Szpej

W trakcie konferencji nie zabrakło także kwestii umundurowania dla wojska. Według zapewnień resortu żołnierz ma być w centrum uwagi i MON chce poprawić komfort i zwiększyć zdolności bojowe. Według zapewnień resortu ma nastąpić wymiana wszystkich stalowych hełmów na kevlarowe przed końcem 2024 roku. Żołnierze mają zostać wyposażeni w nowoczesny sprzęt, a także ma nastąpić intensyfikacja szkoleń.

Z kolei wiceminister Stanisław Wziątek powiedział: "Wzrosły uposażenia żołnierzy, pensje pracowników uczelni wojskowych oraz pracowników cywilnych wojska. Zwiększamy również dodatki służbowe, na przykład dla personalu lotniczego. Konsekwentnie zwiększamy nabór na uczelnie wojskowe. Z roku na rok przyjmujemy więcej podchorążych. Cieszę się, że zainteresowanie wstępowaniem do uczelni wojskowych i służby jest tak duże. Ważne jest to, żeby przygotować dobrze bazę dydaktyczną poprzez inwestycje. Jestem przekonany, że należy tworzyć dobre warunki do nauki, np. poprzez budowę akademików. Niebawem uruchomimy nowoczesny akademik w Gdyni. Nie zapominamy także o weteranach. Przygotowaliśmy projekt ustawy, którzy zapewni dodatkową gratyfikację dla weteranów poszkodowanych".

