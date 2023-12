Siły Powietrzne obok innych rodzajów Sił Zbrojnych RP zawsze robią ogromne wrażenie na uczestnikach, ochrona nieba jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a rozwój technologi lotnictwa cywilnego i wojskowego zapewnia rozwój branż na wielu szczeblach gospodarki.

Odbywająca się w Warszawie XVII Konferencja i Wystawa "Lotnictwo Nowej Generacji 2023” organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. przy współpracy z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie, odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, na ul. 1 Sierpnia 1.

Jak czytamy na stronie wydarzenia: „Konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji” jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnisko”, której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie”.

Poza tym jak zapewniają organizatorzy, konferencja ma na celu skupienie w jednym miejscu środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego w czasie którego odbędzie się masa debat i prezentacji dot. innowacyjnych rozwiązań nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej oraz misji Sił Powietrznych w systemie bezpieczeństwa Państwa a także zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych związanych z modernizacją i rozwojem Sił Powietrznych RP.

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Sił Zbrojnych, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.

To co powinno wiele osób zaciekawić, w czasie jednodniowej konferencji, to wystawa towarzysząca której „celem jest promowanie roli i znaczenia Sił Powietrznych RP w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej” – czytamy na stronie.

Wśród uczestników będą przedstawiciele ministerstw rządowych, administracji, wojska, państwowych firm itp.

Jak czytamy na stronie wydarzenia, tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia:

Kształtowanie bezpieczeństwa powietrznego państwa w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych

Rozwój sił powietrznych w perspektywie średnio i długoterminowej

Infrastruktura wojskowych baz lotniczych i systemy obsługowe nowoczesnych statków powietrznych

Lotnictwo śmigłowcowe Sił Zbrojnych RP i formacji podległych MSWiA

Rozwój bezzałogowych systemów powietrznych w XXI wieku

Centralny port komunikacyjny – przed przełomem

Nowoczesne technologie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną , kontrola ruchu lotniczego i bezpieczeństwo cywilnych portów lotniczych

Linie i porty lotnicze, sektor lotnictwa cywilnego w europie