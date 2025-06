Spis treści

Dwa bombowce stealth B-2 Spirit Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wzbiły się w powietrze z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri. Jak podaje depesza PAP, wsparcie w postaci tankowania w powietrzu zapewniło im aż osiem samolotów KC-135 Stratotanker. Celem wydaje się być Diego Garcia, strategiczna baza wojskowa USA na Oceanie Indyjskim. Od dawna służy jako strategiczna baza operacyjna dla sił USA w regionach Indo-Pacyfiku i Bliskiego Wschodu. Jego położenie pozwala na misje dalekiego zasięgu bez ograniczeń przelotowych i wcześniej wspierało operacje w Afganistanie i Iraku.

B-2 lecą na Bliski Wschód

Dane dotyczące śledzenia lotów wskazują, że dwie grupy po cztery tankowce każda połączyły się z bombowcami nad Kansas. Samoloty B-2 używały znaku wywoławczego „MYTEE21”, który wcześniej był kojarzony z misjami bombowców stealth.

🚨 🇮🇱 🇮🇷 🇺🇸 B‑2 Spirit stealth bombers have departed Whiteman Air Force Base in Missouri this morning, accompanied by six KC‑135 Stratotanker refuelers on what appears to be a coordinated long-range sortie. pic.twitter.com/cZtvEnFfox— Eagle Eye (@zarrar_11PK) June 21, 2025

Można uznać że to jeden z ostatnich etapów przygotowań. 8 KC-135 wystartowało z Kansas, zakrecilo nad bazą Whitman i uzupełniło paliwo startującym stamtąd co najmniej 4 bombowcom B-2 które teraz zmierzają na zachód ku Diego Garcia. pic.twitter.com/l1tYrorFev— Dawid Kamizela (@DawidKamizela) June 21, 2025

Rozmowy Europejczyków z delegatami Islamskiej Republiki póki co nic nie wniosły. Obie strony żądają niemożliwego, ale przynajmniej Europa nie wypadła na zupełnie bezsilną i zupełnie stronniczą/bezwolną.Tymczasem dziś nieokreślona liczba bombowców B-2 wystartowała z Missouri w…— Luke Przybyszewski (@Przybyszewski_L) June 21, 2025

Przegrupowanie sił USA: Europa i Bliski Wschód na celowniku

Ten ruch jest częścią szerszego przegrupowania zasobów wojskowych USA w kierunku Europy i Bliskiego Wschodu. W ostatnich tygodniach do regionu wysłano dziesiątki amerykańskich samolotów, w tym myśliwce, tankowce i samoloty obserwacyjne. Dwa superlotniskowce marynarki wojennej USA również działają na froncie, wraz z innymi elementami marynarki wojennej i sił powietrznych.

Baza wojskowa Diego Garcia - strategiczny punkt na mapie

Baza wojskowa Diego Garcia, położona na największym atolu archipelagu Czagos w środkowej części Oceanu Indyjskiego, jest strategicznym obiektem wspólnym Wielkiej Brytanii i USA, należącym do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT). W 1966 roku Wielka Brytania wydzierżawiła Diego Garcia USA na 50 lat (przedłużone do 2036 roku), a w 2025 roku podpisano traktat przekazujący suwerenność Mauritiusowi, z zachowaniem brytyjskiej kontroli nad bazą na co najmniej 99 lat.

Wyspa, o powierzchni 44 km², ma kształt podkowy, z laguną o głębokości 10–100 m. Położona 7 stopni na południe od równika, jest strategicznie zlokalizowana w centrum Oceanu Indyjskiego, z dala od cyklonów, co zwiększa jej wartość militarną. Działa na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem dla cywilów. Chociaż Chagossians uzyskali prawo powrotu na inne wyspy archipelagu, Diego Garcia pozostaje dla nich niedostępna.

Baza obejmuje pas startowy przystosowany do przyjmowania bombowców strategicznych, takich jak B-2 Spirit, B-1B i B-52, port głębinowy do obsługi okrętów, w tym niszczycieli i okrętów podwodnych, oraz bazę paliw. Wyposażona jest w zaawansowane instalacje, m.in. system monitorowania GPS, stację śledzenia satelitów (REEF) i infrastrukturę do działań wywiadowczych. Diego Garcia odegrała kluczową rolę w operacjach wojskowych, m.in. podczas wojen w Zatoce Perskiej (1990–1991, 2003) i Afganistanie (od 2001), a także w programie „extraordinary rendition” CIA po 11 września.

i Autor: U.S. Air Force photo by Senior Airman Bryson Sherard Bombowiec B-2

B-2 Spirit samolot, który jest kluczowy do zniszczenia Fordo

B-2 Spirit, znany jako Stealth Bomber, to strategiczny bombowiec stealth produkcji Northrop Grumman, używany przez Siły Powietrzne USA. Charakteryzuje się konstrukcją skrzydła delta bez ogona, z technologią stealth redukującą wykrywalność przez radar dzięki specjalnym materiałom i kształtowi. Ma rozpiętość skrzydeł 52,4 m, długość 21 m, wysokość 5,2 m i maksymalną masę startową około 171 ton, w tym do 18 ton uzbrojenia. Napędzany jest czterema silnikami General Electric F118-GE-100, każdy o ciągu 77 kN, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około 0,95 Ma (1010 km/h) i pułap 15 200 m.

Zasięg wynosi około 11 100 km bez tankowania, z możliwością globalnego zasięgu przy tankowaniu w locie. Może przenosić bomby konwencjonalne, jak JDAM, oraz jądrowe, np. B61 czy B83, w tym do 80 bomb kierowanych GPS lub 16 pocisków manewrujących. Obsługuje go załoga dwóch osób: pilot i dowódca misji. Koszt jednego egzemplarza to około 737 milionów USD (1997), co czyni go jednym z najdroższych samolotów w historii. Wyprodukowano 21 sztuk, w służbie od 1997 roku. Używany w misjach strategicznych, np. w Kosowie, Iraku, Afganistanie, wyróżnia się precyzją uderzeń i minimalną wykrywalnością, będąc kluczowym elementem projekcji siły USA.