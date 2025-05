Rosja zbroi się przy granicy z Finlandią. Donald Trump reaguje - "nie martwie się"

Spis treści

Rosyjskie wojska w pobliżu granicy z Finaldnią

Gazeta The New York Times analizując zdjęcia satelitarne odkryła, że siły rosyjskie rozbudowują bazy i budują infrastrukturę wojskową w pobliżu granicy z Finlandią. Zdjęcia, potwierdzone przez przedstawicieli NATO, pokazują rzędy nowych namiotów, nowe magazyny, które mogą przechowywać pojazdy wojskowe. Rosja przeprowadziła także renowacje schronów dla myśliwców oraz zaobserwowano stałą aktywność w bazie śmigłowców. Jak pokazują zdjęcia satelitarne, śmigłowce powróciły w pobliżu Murmańska, miasta portowego na kole podbiegunowym, po tym jak nie było ich tam przez dwie dekady.

W Pietrozawodsku, Rosjanie mają nowe budynki, które mogą pomieścić co najmniej dziesiątki pojazdów. Aktywność wzrosła również w innych miejscach. Nowe namioty i sprzęt wojskowy pojawiły się niedawno w bazie położonej około 128 kilometrów od Estonii.

Jak sądzą autorzy analizy: "ruchy te wydają się być wczesnymi etapami większej, długoterminowej ekspansji". Według zapewnień urzędników NATO aktywność wojskowa Rosji, nie przypomina gromadzenia sił jak wzdłuż granicy z Ukrainą przed inwazją Rosji na pełną skalę w 2022 roku. Przypomina się tutaj, że Rosja jest zajęta wojną w Ukrainie, i ma tak naprawdę bardzo niewielkie wojska wzdłuż granicy, a Finowie twierdzą, że nic z tego nie stanowi większego zagrożenia — jeszcze — jak napisała gazeta.

Finlandia obecnie ma najdłuższą granicę NATO z Rosją, zamknęła swoje lądowe przejścia graniczne z Rosją w grudniu 2023 r. po doniesieniach o gwałtownym wzroście liczby osób ubiegających się o azyl.

Rosja próbuje chronić swoje aktywa?

Według przypuszczeń autorów z powodu ataków ukraińskich dronów na lotniska w całej Rosji, rosyjskie dowództwo przeniosło swoje aktywa na północ, aby znaleźć się poza ich zasięgiem. Dzięki temu znalazły się one znacznie bliżej terytorium NATO. Jak przypomina gazeta dziesiątki rosyjskich samolotów bojowych zostały niedawno zauważone w bazie lotniczej Olenya, również w Arktyce, mniej niż 160 kilometrów od granicy z Finlandią, zgodnie ze zdjęciami satelitarnymi. Inne niedawne działania obejmują ponad sto nowych namiotów, które pojawiły się około rok temu w Kamence, rosyjskiej bazie położonej mniej niż 64 kilometry od Finlandii.

Rosyjska strategia po wojnie na Ukrainie – wzmocnienie północnej granicy

Fińscy urzędnicy ds. obrony przewidują, że jeśli faza wojny na Ukrainie dobiegnie końca, Rosja przerzuci tysiące żołnierzy na fińską granicę. Z perspektywy Moskwy, Rosjanie muszą wzmocnić swoją obronę, aby chronić się przed ekspansją NATO, która zawsze była tematem drażliwym.

„Rosyjskie wojsko przeszło znaczną ewolucję sił” - powiedział The New York Times Michael Kofman, starszy pracownik Carnegie Endowment for International Peace w Waszyngtonie. „Po wojnie siły lądowe będą prawdopodobnie większe niż przed 2022 rokiem. Patrząc na planowaną restrukturyzację okręgów wojskowych, wydaje się jasne, że będą one traktować priorytetowo obszary, w których znajduje się NATO”.

Jeden z urzędników NATO, na którego powołuje się gazeta, powiedział, że gdy tylko wojna na Ukrainie dobiegnie końca, Rosja będzie przerzucać wojska coraz dalej na północ. "Rosja wierzy, że Arktyka i dostęp do niej jest kluczem do statusu wielkiego mocarstwa" - powiedział urzędnik.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum

Fińska odpowiedź na rosyjskie działania – przygotowania i przestrogi

Sami Nurmi, szef strategii fińskich sił obronnych powiedział, że „bardzo uważnie” monitorują działania Moskwy i że ich zadaniem, jako części sojuszu NATO, jest „przygotowanie się na najgorsze”. Jak mówił dalej Nurmi: „[przyp. red. Rosjanie] zmieniają struktury i widzimy umiarkowane przygotowania, jeśli chodzi o budowę infrastruktury w pobliżu naszych granic (...) Robią to etapami. Powiedziałbym, że to wciąż umiarkowane liczby. Nie jest to duża budowa, ale w niektórych miejscach budują nową infrastrukturę i przygotowują się, wprowadzając nowy sprzęt” - powiedział.

Jak mówił dalej: „Trzeba również ocenić, czy przygotowują się do wysłania większej liczby żołnierzy do Ukrainy, czy też przygotowują się do budowania swoich sił w pobliżu naszej granicy. Ale wydaje mi się, że robią jedno i drugie”.

Wojska amerykańskie i fińskie zorganizowały niedawno w tym regionie skomplikowaną arktyczną grę wojenną, w której setki żołnierzy biegały po lesie, a Finowie mknęli przez drzewa na nartach biegowych.

Finowie uważają, że mają około pięciu lat, zanim Rosja będzie w stanie zwiększyć swoje siły do poziomu zagrożenia. Są jednak przekonani, że tak się stanie i że liczba rosyjskich żołnierzy, którzy staną przed nimi, potroi się.

Trump reaguje na działania Rosji przy granicy z Finlandią

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział we wtorek (20 maja) że "wcale nie martwi się" wzmacnianiem rosyjskich sił przy granicy z Finlandią i Norwegią. Zapewnił, że oba kraje będą "bardzo bezpieczne".