Niespodziewane odwołanie. Hiszpańskie stare czołgi M60 nie będą sprzedane

Pod koniec marca pojawiły się informacje, że Hiszpania postanowiła wystawić na aukcje wycofane od 2017 roku, 13 starych czołgów M60A3 TTS (Tank Thermal Sight), które służyły wcześniej w jednostkach piechoty morskiej. Czołgi zostały pozyskane z amerykańskich nadwyżek w 1993 roku, nabyto ich od 260 do 300 sztuk. Czołgi służy 11. kompanii pancernej 3. Batalionu Zmechanizowanego w ramach Tercio de Armada. Od 2011 roku do mniej więcej 2020 roku, czołgi były powoli wycofane ze służby, kiedy uznano je za niepotrzebne, kiedy pojawiły się Leopardy 2A4, część nawet zezłomowano w czerwcu 2022 roku. Pozostała część starych czołgów została wysłana do wypomnianej piechoty morskiej. Jednak spora część została zmagazynowana. W 2022 roku jeden z czołgów został przeniesiony do Szkoły Piechoty Morskiej im. generała Albacete i Foster w Kartagenie w celu wystawowym, gdzie robi za atrakcję. Co ciekawe niektóre czołgi M60 A3TTS nadal działają w ramach trzeciego batalionu zmechanizowanego piechoty morskiej stacjonującego w San Fernando w Kadyksie. W październiku ubiegłego roku hiszpańska armia ogłosiła nawet przetargi na usługi konserwacyjne i części do tych czołgów, wskazując na ich ciągłą użyteczność.

W mediach się zastanawiano, dlaczego kraj tych czołgów nie przekaże Ukrainie, jednak jak się wydaje zapewne stan techniczny i wartość bojowa tych czołgów byłaby znikoma.

Rosyjskie czołgi w Gdańsku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cena wywoławcza wspominanych czołgów wystawionych na aukcję jeśli chodzi o pojedynczy egzemplarza, wynosiła 46 924,93 euro za sztukę.

Jednak niespodziewanie 3 kwietnia Ministerstwo Obrony opublikowano komunikat, w którym anulowano formalizację aukcji publicznej. W uzasadnieniu tej zmiany napisano jedynie „zmianę przeznaczenia materiału”, bez wchodzenia w szczegóły.

Lokalne media spekulują, że duże zainteresowanie społeczne aukcją sprawiło, że czołgi trafią do muzeów, by tam cieszyć oczy, a pewna część może w przyszłości trafić na aukcję, po ponownym zdefiniowaniu ile wozów może zostać sprzedanych. Jednak nadal także się spekuluje o tym, że może jednak czołgi trafią na Ukrainę. A co będzie w przyszłości to trudno dziś określić.