Trump rozczarowany Izraelem i Iranem. Naruszyły rozejm tuż przed szczytem NATO w Hadze

Tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO w Hadze, prezydent USA Donald Trump zaskoczył opinię publiczną swoimi krytycznymi uwagami pod adresem Izraela i Iranu.

„Izrael dowalił Iranowi tuż po wyrażeniu zgody na rozejm” – powiedział Trump dziennikarzom przed odlotem do Hagi.

Trump ostrzegł Izrael przed atakiem.

„NIE ZRZUCAJCIE TYCH BOMB. JEŚLI TO ZROBICIE, BĘDZIE TO POWAŻNE NARUSZENIE” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social, dodając:

„ZABRANIAJCIE TERAZ SWOICH PILOTÓW DO DOMU!”

Gdy zapytano go o Iran i Izrael, powiedział grupie reporterów, że spróbuje powstrzymać naruszenia zawieszenia broni.

„Zasadniczo mamy dwa kraje, które walczą tak długo i tak zaciekle, że nie wiedzą, co k***a robią, rozumiecie?” – powiedział.

Mówi, że wierzy, że Iran nadal jest oddany pokojowi: „Tak. Oni go naruszyli, ale Izrael też go naruszył”.

„Izrael, jak tylko zawarliśmy umowę, natychmiast wyszedł i zrzucił mnóstwo bomb, jakich nigdy wcześniej nie widziałem” – mówi Trump.

„Nie jestem zadowolony z Izraela” – kontynuuje. „Wiesz, kiedy mówię, że masz 12 godzin, nie idziesz po prostu w pierwszych godzinach i nie mówisz, że rzucisz na nich wszystko, co masz”.

„Więc nie jestem z nich zadowolony. Nie jestem też zadowolony z Iranu. Ale jestem naprawdę niezadowolony, jeśli Izrael wyjdzie tam dziś rano, z powodu jednej rakiety, która nie wylądowała, która została wystrzelona, ​​być może przez pomyłkę, która nie wylądowała. Nie jestem z tego zadowolony”.

Izrael wcześniej oskarżył Iran o złamanie zawieszenia broni poprzez wystrzelenie rakiet i zapowiedział „odpowiedź zdecydowaną”.

Według informacji portalu Axios, Donald Trump zadzwonił do premiera Izraela Benjamina Netanjahu i poprosił go, aby nie atakował Iranu, powołując się na izraelskiego urzędnika. Netanjahu powiedział Trumpowi, że nie mógł odwołać ataku i że stało się to konieczne, ponieważ Iran naruszył zawieszenie broni.

Donald Trump powiedział w rozmowie z reporterami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze na szczyt NATO, że nie chce widzieć „zmiany reżimu” w Iranie, gdyż jego zdaniem doprowadziłoby to do chaosu.

Krytyczne uwagi Trumpa pod adresem Izraela i Iranu z pewnością wpłyną na atmosferę zbliżającego się szczytu NATO w Hadze. Napięcia międzynarodowe, związane m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie, mogą utrudnić osiągnięcie porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Sojuszu.

Izraelskie ataki na Iran

Jak podał The Washington Post cytując Hossein Kermanpour, rzecznik Ministerstwa Zdrowia izraelskie ataki na Iran zabiły co najmniej 610 osób w ciągu 12 dni walk. Co najmniej 13 zabitych to dzieci, najmłodsze miało 2 miesiące, powiedział. Dodał, że ponad 4700 zostało rannych, a 971 nadal jest w szpitalu. Grupy praw człowieka stwierdziły, że liczba ofiar podana przez ministerstwo jest prawdopodobnie zaniżona, a jedna z waszyngtońskich grup, Human Rights Activists News Agency, oszacowała liczbę ofiar na prawie 1000.

Jak podały serwisy informacyjne Mizan i gazeta Shargh, w stolicy Iranu doszło do dwóch eksplozji, po tym jak Donald Trump wezwał Izrael, aby nie bombardował Iranu po osiągnięciu rano zawieszenia broni. Według Reutersa oba media podały, że północne miasto Babolsar jest „atakowane przez Izrael”.

Izraelskie radio wojskowe podało, że Izrael zaatakował irański radar w pobliżu Teheranu.

Tymczasem irańscy Strażnicy Rewolucji poinformowali w oświadczeniu, że ostatni atak rakietowy Iranu na Izrael został przeprowadzony na kilka minut przed wejściem w życie rozejmu. Według Strażników wystrzelono 14 rakiet w kierunku ośrodków wojskowych w Izraelu. Jak zaznaczono, irańskie siły zbrojne będą nadal „uważnie śledzić ruchy wroga”.

Katar wezwał dziś Izrael do zakończenia wojny w Strefie Gazy

Jak przekazała stacja NBC News, Katar wezwał dziś Izrael do zakończenia wojny w Strefie Gazy, krytykując jednocześnie Iran za atak na dużą bazę stacjonującą w tym kraju wojska amerykańskie.

„Nadszedł czas, aby świat zjednoczył się, położył kres działaniom Izraela i powstrzymał jego agresję przeciwko Gazie” – powiedział dziś w oświadczeniu rząd Kataru.

Katar pośredniczył w wielu konfliktach, co zapewniło temu niewielkiemu, ale bogatemu królestwu Zatoki Perskiej nieproporcjonalnie duży wpływ w regionie.