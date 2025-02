Rosja będzie się bronić przed oszustwami telefonicznymi. Putin polecił opracować blokowanie telefonów

Rozporządzenie ma zostać zrealizowane do lipca br. Informując o nim, rosyjski portal RBK podkreślił, że mieszkańcy Rosji coraz częściej padają ofiarami oszustów telefonicznych.

Jako przykład portal przytoczył sprawę z ubiegłego tygodnia wyłudzenia ponad 9 mln rubli od znanej baletnicy i choreografki. Do kobiety miesiącami dzwoniła osoba, która przedstawiła się jako oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Jak przekazała petersburska policja, dzwoniący ostrzegał ją przed oszustami i przekonał ofiarę do przelania 9,1 mln rubli na konto nieznanego jej odbiorcy.

Natomiast pod koniec ub. miesiąca uczeń klasy ósmej wrzucił koktajl Mołotowa do budynku administracji moskiewskiego osiedla - relacjonuje RK. Według portalu "zmusili go do tego oszuści dzwoniący z terytorium Ukrainy", którzy również nakazali mu wyjęcia z rodzinnego sejfu kilkuset tysięcy rubli i dużej kwoty w obcej walucie.

Wśród najczęściej używanych przez telefonicznych oszustów fraz poza takimi jak "podaj kod SMS" i "bezpieczne konto" znajdują się "bank centralny", "ministerstwo spraw wewnętrznych" oraz "FSB" - informował portal Lenta.

Na liście państw uznanych w Rosji za wrogie znajdują się poza Polską także: Australia, Albania, Andora, Wielka Brytania, łącznie z Jersey, Anguilla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bahamy, Gibraltar, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronezja, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, Republika Korei, San Marino, Macedonia Północna, Singapur, Stany Zjednoczone, Ukraina, Czarnogóra, Szwajcaria i Japonia.

PAP