Kolejne dostawy z Korei do Polski. Debiut K9 w nowym dywizjonie

Według informacji, które upubliczniło Ministerstwo Obrony Narodowej, do Polski trafiło czternaście czołgów K2, które zostaną skierowane do jednostek 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W kwestii brygady, do której mogłoby zostać wysłane czołgi, w zasadzie istnieją dwie możliwości. Pierwszą jest 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, która rozpoczęła już proces przezbrajania w K2. Drugą możliwością jest 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, której batalion pancerny w Orzyszu czeka na nowe czołgi. Proces przezbrajania zakończył natomiast batalion pancerny w Morągu, który wchodzi w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Warto zaznaczyć, że obecna dostawa sprawia, że w Polsce znajduje się już 98 czołgów K2, na które pierwsza umowa wykonawcza została zawarta w sierpniu 2022 roku i obejmuje dostawę 180 wozów. Większość z nich trafi do trzech wyżej wymienionych batalionów czołgów 16. Dywizji Zmechanizowanej. Ponadto niewielka partia tych czołgów stacjonuje w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Ostatnie dni przyniosły polskiemu wojsku kolejne dostawy nowego sprzętu. W mijającym tygodniu do Bursztynowej Dywizji trafiło 14 czołgów K2 Czarna Pantera, w najbliższych dniach do Żelaznej Dywizji dojedzie 8 haubic samobieżnych K9 wraz z dodatkowym wyposażeniem. Kolejne czołgi, haubice i wyrzutnie są już w drodze – silne Wojsko Polskie jest kluczem do bezpieczeństwa całej Europy- poinformował za pośrednictwem serwisu X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak poinformował w swoim wpisie minister obrony narodowej, poza czołgami do Polski trafiły również kolejne armatohaubice K9A1 Thunder w liczbie ośmiu egzemplarzy. Mają one zasilić dywizjony wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. W tym przypadku można mówić o sytuacji wyjątkowej, ponieważ do tej pory nowe haubice trafiały albo do 18. Brygady Artylerii w Nowej Dębie lub do 21. Dywizjony Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, który wchodzi w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Tym razem debiut w zaliczy kolejny związek taktyczny w postaci 19. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Chełmie, która wchodzi w skład 19. Brygady Zmechanizowanej. Oznacza to, że rozpoczyna się w tej jednostce proces przezbrajania z samobieżnych haubic 2S1 Goździk kalibru 122 mm posiadających sowiecki rodowód.

Korea Południowa, a dokładnie producent Hanwha Aerospace - również jak wykonawca K2 Hyundai Rothem - realizuje zapisy pierwszej umowy wykonawczej, która obejmuje dostawę 212 armatohaubic K9A1.