Konferencja: Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku [RELACJA NA ŻYWO]

24 września ruszyła piąta konferencja ekspercka Portalu Obronnego, poświęcona wyzwaniom dla bezpieczeństwa morskiego i obronności Polski. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W gronie uczestników znajdą się m.in. Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w MON Stanisław Wziątek, Minister Energii Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski oraz Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański.

Głównym tematem konferencji będą zdolności Marynarki Wojennej RP oraz ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku wobec zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych. Program obejmuje panele dyskusyjne poświęcone bezpieczeństwu w regionie, potrzebom operacyjnym marynarki, odporności infrastruktury krytycznej oraz znaczeniu komponentu lotniczego i satelitarnego w systemie bezpieczeństwa morskiego. Oddzielny panel dotyczyć będzie przyszłości okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP.

Konferencja: Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku [RELACJA NA ŻYWO] 11:37 Jaka jest gotowość Marynarki Wojennej? Od lat mówiło się, że jest najbardziej zaniedbaną gałęzią Sił Zbrojnych RP. Czy jest gotowa do wypełniania zadań wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa? Gen. Marek Sokołowski: – Zdolności są budowane na określoną miarę. Jeżeli dojdziemy do etapu końcowego, będziemy znaczącą siłą na Morzu Bałtyckim. Najważniejsze jest rozpoznanie i rażenie. Marynarka Wojenna nie jest tylko domeną wojskową. To także domena cywilna, pozwalająca chronić naszą strefę odpowiedzialności na Bałtyku. 11:29 Po przerwie wracamy z drugim panelem dyskusyjnym „Potrzeby operacyjne współczesnej Marynarki Wojennej”. Rozmowę poprowadzi Tomasz Smura, dyrektor w Programie Bezpieczeństwo i Obronność Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Udział wezmą: gen. broni Marek Sokołowski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, komandor Tomasz Witkiewicz, szef oddziału operacyjnego COM-DKM, kontradmirał Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej oraz Arild Skoge, business development manager, Strategic Naval Projects KONGSBERG. 10:47 Zobacz galerię 40 zdjęć 10:37 Zakończyliśmy pierwszy panel dyskusyjny. Wracamy po przerwie po godzinie 11. 10:30 Od 2014 Rosja wprowadziła nową koncepcję działań poprzedzających wojnę kinetyczną. – To doktryna wojny Gerasimowa mówiąca o poszczególnych punktach rozwoju sytuacji do momentu doprowadzenia do wojny konwencjonalnej. Te działania, mające charakter hybrydowy, służą do rozbijania jedności państwa, do zaangażowania go w wiele obszarów mające charakter niemilitarny, żeby militarnie go osłabić, to cała akcja zabezpieczenia granicy Polski i UE 5,5 tys. żołnierzy, to jest zaangażowanie w działanie nie w szkolenie wojska, a w ochronę granicy. Dlatego musimy myśleć o tym, że nie jest to wojna klasyczna. Wojna pozycyjna dawno przeminęła, ona zmienia się z tygodnia na tydzień. Z roku na rok będziemy wchodzić w obszary nowych zagrożeń. Dlatego musimy być bardzo innowacyjni i szybko odpowiadać umiejętnie reagując na te zagrożenia – zauważa minister Wziątek. 10:15 Generał dywizji Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego: – Jak ważne są sojusze na Bałtyku, wiemy już od XV w., od wojny trzynastoletniej. To sojusze rozstrzygnęły o tym, kto zapewnił sobie panowanie na Bałtyku po wojnach z państwem krzyżackim. Wtedy też wykuwały się pierwsze koncepcje operacyjne. Obie są według mnie aktualne. – Powiedział wojskowy. Wyjaśnił, że zgodnie z nimi trzeba sobie zapewnić panowanie nad obszarami lądowymi otaczającymi morze, co jest obecnie niewykonalne, albo zapewnić sobie swobodę operowania między bałtyckimi wyspami. 10:04 Jak wygląda współpraca między spółkami skarbu państwa a wojskiem? Głos zabiera Konrad Gołota. – Współpraca przebiega wzorcowo. Mamy porozumienie społeczne. Mamy świadomość wyzwań, zagrożeń i potrzeb. Mamy pieniądze. Jedyne, czego nam brakuje, to czas. Staramy się wszystkie procesy, które trwają normalnie pięć lat, ścisnąć do trzech. To nie jest łatwe – zauważa polityk. 9:57 Zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zakłócanie sygnału GPS i dezinformację. – To może wprowadzić niepowetowane straty. Musimy być wielodomenowo przygotowani do budowania odporności państwa, Unii Europejskiej i NATO – zauważa minister Wziątek. 9:54 – Mamy tego jednego sąsiada (Rosję - red.), który mimo znaczącej przewagi, tego, że Bałtyk jest wewnętrznym morzem Unii Europejskiej, jesteśmy zelektryzowani incydentami, które się na Bałtyku pojawiają. To nie tylko naruszanie przestrzeni powietrznej i wodnej, ale także działanie naruszające infrastrukturę krytyczną: kable, rurociągi, wiele innych elementów. Musimy się na to przygotować nie tylko z punktu widzenia militarnego – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 9:49 Juliusz Sabak: – Bałtyk jest prawie wewnętrznym morzem NATO, ale jest to też przestrzeń, w której Rosjanie mają miejsce i przestrzeń do działań. Pytanie do ministra Stanisława Wziątka: Jak definiujemy rolę Bałtyku w doktrynie obronnej Polski i szerzej NATO? Co można jeszcze w tej kwestii zrobić? 9:44 Rozpoczynamy pierwszy z panelu dyskusyjnych pt: „Bezpieczeństwo na Bałtyku - bezpieczeństwo w regionie”. Poprowadzi go redaktor prowadzący Portalu Obronnego Juliusz Sabak. 9:39 – Infrastruktura Bałtycka była przez wiele lat niedoinwestowana, ale dziś wchodząc w nowoczesne systemy ochrony oparte też na sztucznej inteligencji, w nowoczesne rozwiązania dla Marynarki Wojennej mamy szansę i podejmujemy to wyzwanie, żeby być liderem innowacji, tym, który pokaże nowe standardy. Tu ważne jest co dzieje się na styku przemysłu obronnego z Ministerstwem Obrony Narodowej. PGZ Stocznia Wojenna buduje naraz 3 nowoczesne fregaty. W miejscu, gdzie dzisiaj stoi nowoczesna hala, gdzie są te fregaty budowane, hulał wiatr – podkreslił Gołota. 9:33 Kolejny przemawia Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Przez lata o Bałtyku mówiliśmy za mało. Za mało mówiliśmy o tym, przed jakimi wyzwaniami stoimy i jak do nich podchodzić – zauważa. 9:30 Bezpieczeństwo Polski to bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego w konferencji uczestniczy minister energii Miłosz Motyka. – Niski przelot myśliwców nad platformą B8 Petrobaltic pokazuje, że te zagrożenia są de facto codziennością – powiedział. 9:25 – Przystąpienie Szwecji zmieniło sytuację na Bałtyku. Możemy liczyć na Szwedów w każdej sytuacji – dodał. Podkreślił, że jeśli wszystkie cele i założenia zostaną zrealizowane, to Polska Marynarka Wojenna ma szansę stać się jedną z najsilniejszych w regionie. 9:15 Nawiązał też do ostatnich rosyjskich prowokacji. Pokreślił, że to czas, w którym bezpieczeństwo na morzu Bałtyckim jest kluczowe dla stabilnej sytuacji Polski i regionu. – Znaczenie tego niewielkiego akwenu bardzo oddziałuje na nasze życie gospodarcze, społeczne. Na morzu Bałtyckim jest 400 portów – powiedział. 9:14 Pierwszy przemawia Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak Kamysz: – Portal Obronny od wielu miesięcy skrupulatnie relacjonuje wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa. Ma ogromny wkład w budowaniu świadomości i bezpieczeństwa w naszym kraju. 8:54 Po godzinie 9 rozpoczniemy od przemówień gości. W dzisiejszym programie mamy pięć paneli dyskusyjnych: „Bezpieczeństwo na Bałtyku - bezpieczeństwo w regionie”, „Potrzeby operacyjne współczesnej Marynarki Wojennej”, Odporność infrastruktury krytycznej w obliczu zagrożeń hybrydowych i konwencjonalnych”, „Komponent lotniczy i satelitarny w systemie bezpieczeństwa morskiego”, oraz „orka mała czy duża? Okręty podwodne w Marynarce Wojennej RP”.

Odśwież relację