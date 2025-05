Kosiniak - Kamysz omawia wizytę w USA. "To jest nasza racja stanu"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz 28 maja zorganizował konferencję prasową podsumowującą spotkanie z sekretarzem obrony USA w Pentagonie, jak mówił wicepremier rozmawiano o ważnych kwestiach jak gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, a także o współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego.

"Wczoraj w ogóle był dobry dzień dla naszych relacji bilateralnych. Spotkaliśmy się z Sekretarzem Obrony w Waszyngtonie, a minister Siemoniak rozmawiał ze swoją odpowiedniczką do spraw wewnętrznych tutaj, w Warszawie. To pokazuje, że nasz rząd ma bardzo dobre relacje z administracją amerykańską. To jest nasza racja stanu – podejście patriotyczne, nie polityczne"

"Polska jest autentycznym transatlantykiem – krajem, który łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Apache przylatują do Polski – już o tym wiecie, bo ogłaszaliśmy to wczoraj. 16 czerwca pierwsze osiem śmigłowców Apache trafi do Polski. Kontrakt, który podpisaliśmy w ubiegłym roku tuż przed Świętem Wojska Polskiego, jest realizowany. Pierwszych osiem maszyn, wyleasingowanych, trafi do naszego kraju. Ważną kwestią było również przedstawienie naszego stanowiska dotyczącego sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Wspieramy działania prezydenta Trumpa i jego administracji w tym zakresie. Sprawiedliwy i trwały pokój to coś, o czym wszyscy marzymy".

"Jesteśmy najbliższym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie. Nie ma drugiego ministra obrony na świecie, który tak często spotykałby się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Trzy miesiące temu tutaj, w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie sekretarz obrony USA był naszym gościem, a wczoraj wspólnie z panem ministrem Zalewskim, z naszym zespołem widzieliśmy się w Pentagonie. To były ważne rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski, o obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, o naszej współpracy w dziedzinie przemysłów zbrojeniowych".

Wicepremier powiedział także, że strona amerykańska z otwartością i zrozumieniem przyjmuje Polski zaangażowanie w hub logistyczny.

"Cieszę się, że strona amerykańska z taką otwartością i zrozumieniem przyjmuje nasze zaangażowanie jako hubu logistycznego i państwa chroniącego wschodnią flankę NATO. Jest to bardzo doceniane. Już w pierwszych słowach, gdy witał nas sekretarz obrony, otrzymaliśmy pozdrowienia dla całego kierownictwa państwa oraz wszystkich Polaków – od prezydenta Trumpa. Chciałbym raz jeszcze je przekazać. To także pokazuje, jak bliskie i jak dobre są nasze relacje. Wczoraj wielokrotnie używaliśmy określenia „żelazny sojusznik” – lojalny sojusznik, którym jest Polska. Polska, która wyznacza kierunek dla państw NATO-wskich".

Z kolei wiceminister Paweł Zalewski dodał w czasie konferencji, że Polska chce mocno wzmocnić relacje, z jakich USA dotąd nie było:

"Muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie widziałem tak dużego otwarcia ze strony sekretarza obrony USA i całego Pentagonu wobec Polski. Łączy nas Sojusz Północnoatlantycki, łączą nas wspólne interesy i wspólne wartości. Ale – jak powiedział pan premier – chcemy bardzo mocno wzmocnić te relacje do poziomu, jakiego dotąd nie było. W przeszłości nie było to możliwe m. in. z powodu obaw związanych z reakcją Rosji. Dziś chcemy uzyskać – poprzez współpracę z Amerykanami – dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa".

Jak mówił dalej Zalewski, Polska może się stać największym beneficjentem w programi SAFE: