Duński batalion na Łotwie. Dołączył do wielonarodowej brygady NATO

Batalion Królewskich Duńskich Sił Zbrojnych przybył do bazy wojskowej w Adazi na Łotwie, by dołączyć do wielonarodowej brygady NATO. W poniedziałek odbyła się ceremonia przyjęcia jednostki, która docelowo będzie liczyć około 800 żołnierzy.

i Autor: Andris Spruds / X Batalion Królewskich Duńskich Sił Zbrojnych