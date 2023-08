Błaszczak podczas defilady: widać siłę polskiej armii

Mariusz Błaszczak podczas swojego przemówienia dziękował żołnierzom za służbę, zadeklarował, że minęły już czasy, kiedy wojsko musi się wstydzić sprzętu oraz podkreślił, że silna armia to fundament stabilnego państwa. - Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych czy edukować naszych dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium. My to wiemy i nigdy nie zlekceważymy zadania, jakie stawia przed nami najjaśniejsza Rzeczpospolita - ocenił szef ministerstwa obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia pojedzie na granicę, by również tam podziękować żołnierzom za służbę. Jak przyznał, obecne czasy niosą ze sobą nowe wyzwania.

- Wojsko polskie jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione ostatnio obecnością tzw. grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Podziękowania żołnierzom za służbę złożył również prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że obronność powinna być poza politycznym sporem. Jak przyznał prezydent, siły zbrojne należy rozwijać tak, by ewentualny wróg poważnie się zastanowił, czy chce zaatakować Polskę. - Celem tej wielkiej modernizacji jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, by nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować, by polski żołnierz nie musiał walczyć - mówił Andrzej Duda podczas Święta Wojska Polskiego.