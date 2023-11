Ile w tym prawdy, to trudno wyrokować. Możliwe, że tą informacją Ukraina chce wywrzeć presję na USA w kwestii dostarczenia jej najnowszych wersji balistycznych pocisków ATACMS, wystrzeliwanych z mobilnych wyrzutni HIMARS (kołowych) i MLRS (gąsienicowych). Jest jednak wielce prawdopodobne, że Baranow nie fantazjował. Ukraina atakowała już tak odległe cele w Rosji m.in. zmodernizowanymi dronami Tu-141 Stryż (Jeżyk).

Ten rozpoznawczy bezzałogowiec, opracowany dawno temu w ZSRR, to dron, którego nie należy kojarzyć z małymi UAV. Waży 5 ton, ma 14 m długości i „fabrycznie” jest przystosowany do lotów na odległość do 1000 km. Jeżyka/Jeżyków użyto do ataku na lotnisko Engels-2 (w obwodzie saratowskim) na początku grudnia 2022 r. Atak był udany. Ukraiński dron-pocisk uszkodził kilka bombowców Tu-95 i T-22M. Wówczas Ukraina nie przyznała się do ataku, ale w wspomnianym wywiadzie gen. Baranow potwierdził, że był to atak Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU).

Baranow stwierdził, że jest to „całkowicie nowy pocisk”. Trwają prace nad zwiększeniem jego celności i zasięgu - dodał. Balistyczny czy manewrujący? Tego nie sprecyzował. Wcześniej ówczesny minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow ujawnił, że opracowywana jest rakieta o zasięgu 1000 km.

Rozmówca kanału stwierdził: - Biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina raczej nie będzie prowadzić dwóch odrębnych projektów rakietowych, mówimy oczywiście o jednym pocisku, który przelatuje obecnie 700 km, a powinien osiągnąć wskaźnik 1000 km. Rozwój tego pocisku ma znaczenie nie tylko strategiczne, zwłaszcza w warunkach wojny „pozycyjnej”, ponieważ pozwala, w przypadku odpowiedniej liczby, osiągnąć względny parytet możliwości prowadzenia wojny dalekiego zasięgu i uderzyć w większość przedsiębiorstw obronnych Federacji Rosyjskiej, a także inne krytyczne obiekty”.

Tymczasem to Rosja dysponuje większym potencjałem rakietowym od Ukrainy. Jej przeciwnik również dostosował wiele pocisków, pierwotnie przeznaczonych do przenoszenia taktycznych ładunków jądrowych, wyposażając je w głowice konwencjonalne. Gdyby Ukraina nie dysponowała amerykańskimi Patriotami skuteczność pocisków, skonstruowanych do wojny Związku Radzieckiego z NATO, m.in. Ch-101, Ch-555 i Ch-55 byłaby znacznie większa... Ze szkodą dla Ukrainy.