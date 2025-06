Katar zamyka przestrzeń powietrzną

Katar ogłosił tymczasowe zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej, tłumacząc to działaniami prewencyjnymi w związku z napiętą sytuacją w regionie. Decyzja ta wywołała spekulacje, czy jest to odpowiedź na ponowione groźby Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Telewizja Fox News poinformowała o nadciągającym zagrożeniu irańskim uderzeniem na amerykańską bazę lotniczą Al Udeid w Katarze. Nad bazą i w całym kraju zamknięta została przestrzeń powietrzna. Jak donosi telewizja, powołując się na swoje źródła, do ataku na bazę w Katarze może dojść w najbliższym czasie.

