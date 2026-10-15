Seria ataków dronów na statki handlowe, w tym w pobliżu Rumunii i Bułgarii, wzbudziła poważne obawy w NATO.

W ostatnim czasie pięć jednostek handlowych zostało uszkodzonych, a akcje ratunkowe załóg sygnalizują eskalację zagrożenia dla kluczowej żeglugi.

Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, zapowiada zdecydowaną reakcję i wzmocnienie obrony w regionie. Sprawdź, co Sojusz planuje, by chronić strategiczne szlaki morskie.

Zagrożenie dla żeglugi handlowej na Morzu Czarnym i jego konsekwencje

Sytuacja w regionie Morza Czarnego staje się coraz bardziej napięta, a bezpieczeństwo żeglugi handlowej jest poważnie zagrożone. Od początku października bieżącego roku doszło do serii ataków, które dotknęły statki handlowe, niosące zaopatrzenie i towary. Zgodnie z dostępnymi informacjami, pięć jednostek zostało uszkodzonych w wyniku nalotów bezzałogowców.

Incydenty te miały miejsce u wybrzeży Rumunii i Bułgarii, państw będących członkami NATO, co podkreśla nie tylko skalę, ale i strategiczne znaczenie zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego w tej kluczowej strefie. Te agresywne działania, wymierzone w cywilną żeglugę, wywołały natychmiastową i stanowczą reakcję ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, który z uwagą śledzi rozwój wypadków i analizuje ich długoterminowe konsekwencje dla stabilności regionalnej.

„Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych” – oświadczył prezydent Rumunii Nicusor Dan w czwartek, 14 października podczas szczytu UE w Brukseli, powołując się na doniesienia agencji Reutera. Według rumuńskiego przywódcy, uderzenia tych bezzałogowców doprowadziły do wybuchu pożarów na obu jednostkach, co natychmiast wywołało alarm i konieczność podjęcia działań ratunkowych.

Szczegóły incydentów: Pożary na statkach i akcja ratunkowa

Rumuńskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żeglugi morskiej poinformowały w nocy ze środy na czwartek, że wciąż trwają intensywne poszukiwania siedmiu z dwunastu członków załogi tankowca, który pływał pod banderą San Marino. Statek ten, dotknięty atakiem drona, znalazł się w trudnej sytuacji. Na szczęście, dzięki szybkiej akcji ratunkowej, pięciu członków załogi udało się już bezpiecznie uratować, jednak los pozostałych siedmiu pozostaje nieznany, co budzi poważne obawy.

Niemal równocześnie, w środę wieczorem, pożar wybuchł również na pokładzie innej jednostki – statku pływającego pod banderą Komorów. To zdarzenie miało miejsce także na rumuńskich wodach terytorialnych, w odległości kilkunastu kilometrów na południowy wschód od strategicznie ważnego kanału Sulina na Dunaju. W tym przypadku, dzięki sprawnej koordynacji, cała załoga statku została bezpiecznie ewakuowana, co pozwoliło uniknąć ofiar w ludziach, mimo poważnego uszkodzenia jednostki.

Reakcja NATO: Rozmowy na najwyższym szczeblu i deklaracja współpracy

W odpowiedzi na eskalację napięć i bezpośrednie zagrożenie dla żeglugi, Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, niezwłocznie przeprowadził rozmowę z premierem Bułgarii, Rumenem Radewem. Informację o tym ważnym spotkaniu Rutte przekazał za pośrednictwem platformy X, co świadczy o publicznym charakterze i wadze podjętych działań. Tematem rozmów były najnowsze ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym oraz konieczność wspólnej odpowiedzi.

Dyskusje te miały na celu nie tylko koordynację działań, ale także szczegółową ocenę aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosnącej agresji. Mark Rutte w swojej wypowiedzi jasno podkreślił, że NATO będzie ściśle współpracować z sojusznikami w regionie Morza Czarnego w związku z ostatnimi atakami na żeglugę handlową. Jest to jednoznaczny sygnał, że Sojusz traktuje te incydenty bardzo poważnie i zamierza podjąć skoordynowane kroki w celu ochrony żeglugi, zapewnienia bezpieczeństwa morskiego oraz obrony interesów państw członkowskich.

Dostosowanie działań obronnych na wschodniej flance Sojuszu

NATO już wcześniej podjęło konkretne kroki w celu wzmocnienia swojej obecności na wschodniej flance, co jest bezpośrednią odpowiedzią na niestabilność w regionie oraz agresywne działania. Mark Rutte zaznaczył, że Sojusz będzie nadal intensywnie monitorować sytuację w zakresie bezpieczeństwa, zbierając i analizując dane, aby móc szybko reagować. Co więcej, zapowiedział, że Sojusz będzie w razie potrzeby dostosowywać działania w zakresie odstraszania i obrony. Oznacza to, że NATO jest w pełni gotowe do elastycznego reagowania na zmieniające się zagrożenia i modyfikowania swoich planów obronnych, aby zapewnić skuteczną ochronę państwom członkowskim.

Wspomniane dostosowania mogą obejmować szeroki zakres działań, od wzmocnienia sił wojskowych, poprzez rozmieszczenie dodatkowego sprzętu, po wprowadzenie nowych technologii czy strategii obronnych. Wszystkie te działania mają jeden nadrzędny cel: odstraszyć potencjalnych agresorów, chronić kluczowe szlaki handlowe oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo w całym regionie Morza Czarnego, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich NATO, takich jak Rumunia i Bułgaria, które bezpośrednio graniczą z obszarem dotkniętym atakami.