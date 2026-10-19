10 Wrocławska Brygada Łączności uroczyście obchodziła swoje święto, podkreślając strategiczne znaczenie komunikacji w obronności kraju.

W dobie zagrożeń hybrydowych i cyfryzacji pola walki, dowódca brygady wskazał na kluczową rolę stabilnej łączności i cyberbezpieczeństwa.

Sprawdź, dlaczego w wojsku łączność to nie luksus, lecz warunek przetrwania i kto stoi za "cyfrowym frontem" Polski.

Święto Wojsk Łączności i Informatyki nawiązuje do ustanowienia w 1558 roku pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją. Od tamtego czasu sposoby przekazywania informacji przeszły niesamowitą ewolucję, jednak sama istota łączności pozostała niezmienna.

Wojska Łączności i Informatyki odpowiadają za organizację systemów komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przewodowych, radiowych i satelitarnych. W 10 Wrocławskiej Brygadzie Łączności zadania te realizują żołnierze, których wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie mają bezpośredni wpływ na niezawodność i skuteczność przesyłania informacji.

Podczas uroczystości dowódca brygady, płk Dariusz Pawelec, podkreślił znaczenie łączności i bezpieczeństwa cyfrowego na współczesnym teatrze działań wojennych.

„W epoce hybrydowych zagrożeń i cyfryzacji pola walki, stabilna łączność oraz bezpieczna cyberprzestrzeń to nie luksus, lecz warunek operacyjnego przetrwania. Wasza służba na pierwszej linii cyfrowego frontu stawia podwaliny pod współczesne działania zbrojne.”

Dowódca podziękował również żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za codzienną służbę oraz zaangażowanie. Szczególne słowa uznania skierował do żołnierzy rezerwy, podkreślając wartość ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

„O sile naszej brygady decyduje synergia i wspólny wysiłek całego zespołu. Składam serdeczne podziękowania żołnierzom oraz pracownikom wojska za trud, odpowiedzialność i serce wkładane w codzienną służbę i pracę. Pamiętając o obchodzonym 10 października święcie, kieruję słowa głębokiej wdzięczności także do żołnierzy rezerwy. Wasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie stanowią bezcenny wkład, który wzmacnia nasz potencjał. Dzięki wam tworzymy spójną, silną i odporną organizację, która z sukcesem realizuje najbardziej wymagające zadania stawiane przed naszą brygadą.”

Podczas apelu wręczono medale i odznaczenia oraz akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

Uroczystość przypomniała, że za sprawnym funkcjonowaniem systemów łączności stoją przede wszystkim ludzie, ich wiedza, odpowiedzialność i zaangażowanie. Wartości te odzwierciedla motto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności: „Wierni – Skryci – Niezawodni”.

Na podstawie informacji prasowej 10 WBŁ