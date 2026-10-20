Tematem przewodnim tegorocznej, 12. już edycji Kongresu, będzie „Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” – cztery obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Od przemysłu obronnego i infrastruktury dual-use, przez sektor kosmiczny i logistykę, po AI, technologie cyfrowe i cyberbezpieczeństwa. Kongres będzie przestrzenią do rozmowy o tym, jak odpowiadać na nowe wyzwania i jednocześnie tworzyć szanse dla polskich przedsiębiorstw.
Kongres co roku gości w innym województwie, aby pokazać potencjał regionalny i rolę klastrów w rozwoju gospodarki – w 2026 roku jest to Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przemysł województwa wyróżnia się unikalną synergią z silnie rozwiniętym rolnictwem oraz obecnością kluczowych gałęzi o znaczeniu ogólnokrajowym. Region słynie z wielobranżowości opartej na strategicznym położeniu i bogatej bazie surowcowej.
W programie Kongresu zaplanowano 15 paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci będą rozmawiać m.in. o:
- bezpieczeństwie i rozwoju przemysłu obronnego,
- transformacji przemysłowej i nowych technologiach,
- cyfryzacji oraz bezpieczeństwie cyfrowym,
- współpracy nauki i biznesu oraz wdrażaniu innowacji,
- finansowaniu rozwoju i zarządzaniu ryzykiem,
- zielonej transformacji i gospodarce przyszłości,
- współpracy międzynarodowej i budowaniu relacji gospodarczej.
Kongres Klastrów Polskich to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem prywatnym, jednostkami naukowymi i administracją publiczną. To także wyjątkowa okazja do:
- spotkań z przedstawicielami instytucji centralnych odpowiedzialnych za politykę klastrową,
- promocji regionu i jego potencjału,
- nawiązywania kontaktów biznesowych i międzynarodowych partnerstw,
- bezpośredniego poznania przykładów innowacyjnych rozwiązań podczas wizyt studyjnych.
Rejestracja uczestników jest dostępna na stronie Wydarzenia: https://12kongres.klastrypolskie.pl/
Organizator: Związek Pracodawców Klastry Polskie
Patronaty honorowe:
- Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego
- Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej
- Ministerstwa Cyfryzacji
- Ministerstwa Rozwoju i Technologii
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministra Energii
- Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
- Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
- Marszałka Województwa Lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego
- Marszałka Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej
- Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki
- Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
- Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
- Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma
- Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
- Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy
- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik
- Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
- Wojewody Kujawsko Pomorskiego
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy
- Prezydenta Miasta Torunia
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
- Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
- Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
- Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
- Uniwersytetu im . Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
- Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
Patronaty medialne:
- TVP3 Bydgoszcz
- Portal Obronny
- ZBiAM (Zespół Badań i Analiz Militarnych)
- Metropolia Bydgoska
- Express Bydgoski
- Gazeta Pomorska
- Nowości - Dziennik Toruński
- Nasze Miasto
- Bydgoski Portal Internetowy
- Trade.gov.pl
Partner Strategiczny: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Współorganizator merytoryczny: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa
Partnerzy Kongresu:
Partner Złoty: NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.; Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Partner Srebrny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; TELDAT; Wojskowa Akademia Techniczna.
Partner Brązowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; CRIDO; Alioth Group Sp. z o.o.; PORT POLSKA.
Partner Główny: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Partner:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster; Miasto Bydgoszcz;
Województwo Podlaskie.
Partner Wspierający: IPPT PAN Innovation Coach; Thorium Space.
Partnerzy merytoryczni: Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Informatyczny, UAV Connect, Polski Klaster Budowlany, Klaster INTERIZON, Lubuski Klaster Metalowy, EVOLUMA Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny.
Partner Komunikacyjny: U & We
Na podstawie informacji Związku Pracodawców Klastry Polskie