Tematem przewodnim tegorocznej, 12. już edycji Kongresu, będzie „Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” – cztery obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Od przemysłu obronnego i infrastruktury dual-use, przez sektor kosmiczny i logistykę, po AI, technologie cyfrowe i cyberbezpieczeństwa. Kongres będzie przestrzenią do rozmowy o tym, jak odpowiadać na nowe wyzwania i jednocześnie tworzyć szanse dla polskich przedsiębiorstw.

Kongres co roku gości w innym województwie, aby pokazać potencjał regionalny i rolę klastrów w rozwoju gospodarki – w 2026 roku jest to Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przemysł województwa wyróżnia się unikalną synergią z silnie rozwiniętym rolnictwem oraz obecnością kluczowych gałęzi o znaczeniu ogólnokrajowym. Region słynie z wielobranżowości opartej na strategicznym położeniu i bogatej bazie surowcowej.

W programie Kongresu zaplanowano 15 paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci będą rozmawiać m.in. o:

bezpieczeństwie i rozwoju przemysłu obronnego,

transformacji przemysłowej i nowych technologiach,

cyfryzacji oraz bezpieczeństwie cyfrowym,

współpracy nauki i biznesu oraz wdrażaniu innowacji,

finansowaniu rozwoju i zarządzaniu ryzykiem,

zielonej transformacji i gospodarce przyszłości,

współpracy międzynarodowej i budowaniu relacji gospodarczej.

Kongres Klastrów Polskich to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem prywatnym, jednostkami naukowymi i administracją publiczną. To także wyjątkowa okazja do:

spotkań z przedstawicielami instytucji centralnych odpowiedzialnych za politykę klastrową,

promocji regionu i jego potencjału,

nawiązywania kontaktów biznesowych i międzynarodowych partnerstw,

bezpośredniego poznania przykładów innowacyjnych rozwiązań podczas wizyt studyjnych.

Rejestracja uczestników jest dostępna na stronie Wydarzenia: https://12kongres.klastrypolskie.pl/

Organizator: Związek Pracodawców Klastry Polskie

Patronaty honorowe:

Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Ministerstwa Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Energii Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego Marszałka Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka Wojewody Kujawsko Pomorskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy Prezydenta Miasta Torunia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Uniwersytetu im . Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

Patronaty medialne:

TVP3 Bydgoszcz Portal Obronny ZBiAM (Zespół Badań i Analiz Militarnych) Metropolia Bydgoska Express Bydgoski Gazeta Pomorska Nowości - Dziennik Toruński Nasze Miasto Bydgoski Portal Internetowy Trade.gov.pl

Partner Strategiczny: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Współorganizator merytoryczny: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Partnerzy Kongresu:

Partner Złoty: NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.; Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Partner Srebrny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; TELDAT; Wojskowa Akademia Techniczna.

Partner Brązowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; CRIDO; Alioth Group Sp. z o.o.; PORT POLSKA.

Partner Główny: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Partner:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster; Miasto Bydgoszcz;

Województwo Podlaskie.

Partner Wspierający: IPPT PAN Innovation Coach; Thorium Space.

Partnerzy merytoryczni: Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Informatyczny, UAV Connect, Polski Klaster Budowlany, Klaster INTERIZON, Lubuski Klaster Metalowy, EVOLUMA Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny.

Partner Komunikacyjny: U & We

Na podstawie informacji Związku Pracodawców Klastry Polskie