Przemysł obronny, AI i cyberbezpieczeństwo. W Bydgoszczy rusza 12. Kongres Klastrów Polskich

oprac. Karolina Modzelewska
2026-10-20 7:30

W dniach 28–30 października 2026 r. w odbędzie się Kongres Klastrów Polskich Bydgoszcz`26, najważniejsze w kraju spotkanie przedstawicieli środowiska klastrowego, które również jest adresowane do przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, nauki i administracji. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Pracodawców Klastry Polskie we współpracy z Partnerem Strategicznym Kongresu, Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dodatkowo, w dniu 30 października br. uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych w innowacyjnych przedsiębiorstwach regionu, należących do Bydgoskiego Klastra Przemysłowego „Dolina Narzędziowa”.

Grafika 12. Kongresu Klastrów Polskich w Bydgoszczy. Zdjęcia pokazują myśliwce, pola uprawne, zabytki Bydgoszczy i przemysł. O szczegółach wydarzenia przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Pracodawców Klastry Polskie/ Instagram

Tematem przewodnim tegorocznej, 12. już edycji Kongresu, będzie „Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” – cztery obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Od przemysłu obronnego i infrastruktury dual-use, przez sektor kosmiczny i logistykę, po AI, technologie cyfrowe i cyberbezpieczeństwa. Kongres będzie przestrzenią do rozmowy o tym, jak odpowiadać na nowe wyzwania i jednocześnie tworzyć szanse dla polskich przedsiębiorstw.

Kongres co roku gości w innym województwie, aby pokazać potencjał regionalny i rolę klastrów w rozwoju gospodarki – w 2026 roku jest to Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przemysł województwa wyróżnia się unikalną synergią z silnie rozwiniętym rolnictwem oraz obecnością kluczowych gałęzi o znaczeniu ogólnokrajowym. Region słynie z wielobranżowości opartej na strategicznym położeniu i bogatej bazie surowcowej.

W programie Kongresu zaplanowano 15 paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci będą rozmawiać m.in. o:

  • bezpieczeństwie i rozwoju przemysłu obronnego,
  • transformacji przemysłowej i nowych technologiach,
  • cyfryzacji oraz bezpieczeństwie cyfrowym,
  • współpracy nauki i biznesu oraz wdrażaniu innowacji,
  • finansowaniu rozwoju i zarządzaniu ryzykiem,
  • zielonej transformacji i gospodarce przyszłości,
  • współpracy międzynarodowej i budowaniu relacji gospodarczej.

Kongres Klastrów Polskich to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem prywatnym, jednostkami naukowymi i administracją publiczną. To także wyjątkowa okazja do:

  • spotkań z przedstawicielami instytucji centralnych odpowiedzialnych za politykę klastrową,
  • promocji regionu i jego potencjału,
  • nawiązywania kontaktów biznesowych i międzynarodowych partnerstw,
  • bezpośredniego poznania przykładów innowacyjnych rozwiązań podczas wizyt studyjnych.

Rejestracja uczestników jest dostępna na stronie Wydarzenia: https://12kongres.klastrypolskie.pl/

Organizator: Związek Pracodawców Klastry Polskie

Patronaty honorowe:

  1. Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego
  2. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej
  3. Ministerstwa Cyfryzacji
  4. Ministerstwa Rozwoju i Technologii
  5. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  6. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  7. Ministra Energii
  8. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  9. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza
  10. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
  11. Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
  12. Marszałka Województwa Lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego
  13. Marszałka Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej
  14. Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki
  15. Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
  16. Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
  17. Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma
  18. Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
  19. Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy
  20. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik
  21. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego
  22. Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
  23. Wojewody Kujawsko Pomorskiego
  24. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
  25. Prezydenta Miasta Torunia
  26. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
  27. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  28. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
  29. Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
  30. Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  31. Uniwersytetu im . Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  32. Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  33. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

Patronaty medialne:

  1. TVP3 Bydgoszcz
  2. Portal Obronny
  3. ZBiAM (Zespół Badań i Analiz Militarnych)
  4. Metropolia Bydgoska
  5. Express Bydgoski
  6. Gazeta Pomorska
  7. Nowości - Dziennik Toruński
  8. Nasze Miasto
  9. Bydgoski Portal Internetowy
  10. Trade.gov.pl

Partner Strategiczny: Województwo Kujawsko-Pomorskie

 Współorganizator merytoryczny: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

 Partnerzy Kongresu:

Partner Złoty: NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.; Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Partner Srebrny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; TELDAT; Wojskowa Akademia Techniczna.

Partner Brązowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; CRIDO; Alioth Group Sp. z o.o.; PORT POLSKA.

Partner Główny: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Partner:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster; Miasto Bydgoszcz;

Województwo Podlaskie.

Partner Wspierający: IPPT PAN Innovation Coach; Thorium Space.

Partnerzy merytoryczni: Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Informatyczny, UAV Connect, Polski Klaster Budowlany, Klaster INTERIZON, Lubuski Klaster Metalowy, EVOLUMA Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny.

Partner Komunikacyjny: U & We

Na podstawie informacji Związku Pracodawców Klastry Polskie

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