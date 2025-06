Ukraińskie drony uderzają w rosyjski przemysł zbrojeniowy. Atak na fabrykę anten do Shahedów w Czuwaszji

Ukraiński atak na fabrykę WNIIR w Czuwaszji – co się stało?

W poniedziałek Sztab Generalny Ukrainy oficjalnie poinformował, że ukraińskie drony przeprowadziły atak na fabrykę modułów elektronicznych WNIIR w Czeboksarach, stolicy Czuwaszji. Celem ataku był zakład produkujący m.in. anteny do dronów Shahed, które są wykorzystywane przez rosyjską armię.

„Zniszczono obiekt przemysłu zbrojeniowego, w którym produkowano anteny do dronów Shahed” – przekazał sztab. Ataku dokonały Siły Systemów Bezzałogowych ukraińskiej armii.

Dlaczego fabryka WNIIR była celem ataku?

Fabryka WNIIR, należąca do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, zajmuje się produkcją sprzętu nawigacyjnego. Jak podkreślił Sztab Generalny w komunikacie, przedsiębiorstwo to dostarcza adaptacyjne anteny typu Kometa, które są wykorzystywane w: dronach uderzeniowych typu Shahed, zintegrowanych modułach planowania i korekty (UMPK) do kierowanych bomb lotniczych (KAB), broni precyzyjnej innego typu.

„To przedsiębiorstwo dostarcza adaptacyjne anteny typu +Kometa+, które są wykorzystywane m.in. w dronach uderzeniowych typu Shahed, zintegrowanych modułach planowania i korekty (UMPK) do kierowanych bomb lotniczych (KAB), a także w broni precyzyjnej innego typu” – podkreślono.

Sztab Generalny w Kijowie oświadczył, że potwierdzono trafienie obiektu co najmniej dwoma dronami, co wywołało duży pożar.

Reakcja Rosji na atak – ograniczenia w ruchu lotniczym i zapowiedzi dalszych działań

W związku z atakiem wprowadzono ograniczenia w ruchu samolotów na lotniskach w Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Saratowie i Tambowie w Rosji.

„Uderzenia w obiekty wspierające zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej będą kontynuowane aż do jej całkowitego zaprzestania przeciwko Ukrainie” – zapowiedziała ukraińska armia.

Wcześniej o ataku poinformował przywódca Republiki Czuwaskiej Oleg Nikołajew. "Podjęto odpowiedzialną decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom" – napisał w Telegramie, podkreślając, że nie było ofiar w ludziach. Mieszkańcy miasta przekazali z kolei, że po ataku nad fabryką zaczął unosić się gęsty czarny dym - poinformował portal Moscow Times.

Konsekwencje ataku dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego

Atak na fabrykę WNIIR w Czuwaszji to kolejny cios dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Zakład ten, objęty sankcjami od 2023 roku, odgrywał kluczową rolę w produkcji sprzętu nawigacyjnego dla rosyjskiej armii. W 2007 roku w firmie utworzono oddział zajmujący się rozwojem systemów elektronicznych dla sprzętu wojskowego. Produkuje m.in. odporne na zakłócenia moduły nawigacyjne stosowane w pociskach manewrujących.

Zniszczenie fabryki lub jej znaczne uszkodzenie może wpłynąć na zdolność Rosji do produkcji dronów Shahed i innej broni precyzyjnej. Będzie to miało negatywny wpływ na rosyjskie działania wojenne na Ukrainie. Jednocześnie, według raportu rosyjskiego ministerstwa obrony, w ciągu ostatniej nocy systemy obrony powietrznej zniszczyły i przechwyciły 49 ukraińskich dronów.