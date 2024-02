Pojazdy trafiły do jednostki w ramach pakietu, który administracja USA ogłosiła w ubiegłym roku. Pierwsza transza, o której informowano już w styczniu, obejmowała 90 transporterów. Kolejna transza znalazła się w pakiecie zatwierdzonym w lipcu 2023 roku. Do lwowskich spadochroniarzy pojazdy trafiły w ubiegły roku. Obecnie na ukończeniu jest szkolenie załóg.

Otrzymali oni zmodyfikowane transportery opancerzone M1126 Stryker, wyposażone w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia M151 Protector, który jest uzbrojony w karabin maszynowy M2 kalibru 12,7 mm. Jest to podstawowa wersja pojazdu stosowana przez US Army w Stryker Brigade Combat Team, czyli zmotoryzowanych Brygadowych Grupach Bojowych. Stanowią one obecnie trzon mobilnych sił amerykańskiej armii.

Transporter opancerzony Stryker zbudowany jest w układzie 8x8 w klasycznym układzie z silnikiem i stanowiskiem kierowcy z przodu i umieszczonym za nim przedziałem desantowym. Z tyłu umieszczona jest opuszczana hydraulicznie rampa. Jest to dla ukraińskich spadochroniarzy ogromna zmiana, gdyż dotąd na wyposażeniu mieli posowieckie transportery BTR-60/70, które mają silnik z tyłu i desant opuszczał pokład przez wąskie, boczne drzwi, narażając się na ostrzał przeciwnika. Rampa zwiększa szybkość opuszczania pojazdu i umożliwia skrycie się za jego bryłą.

Pancerz Stryker jest też znacznie lepszy niż rosyjskich odpowiedników i jest w stanie wytrzymać ogie z broni strzeleckiej kal. 7,62 mm. Przy zastosowaniu osłony ceramicznej Mexas, staje się również odporny na trafienia pociskami kalibru 14,5 mm, a pancerz czołowy wytrzymuje rrafienie przeciwpancernym pociskem podkalibrowym kalibru 30 mm z odległości 500 metrów. Pod tym względem wypada lepiej również od rosyjskich bojowych wozów piechoty.

Wewnątrz Strykera jest miejsce dla trzyosobowej załogi oraz dziewięciu żołnierzy desantu. Silnik Caterpillar C7 o mocy 350 KM pozwala osiągnąć prędkość około 100 km/h i zasięg 500 km na drodze.