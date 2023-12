11 listopada 44. Samodzielna Brygada Zmechanizowana opublikowała w mediach społecznościowych wywiady z załogami dostarczonych przez Polskę moździerzy samobieżnych 120 mm typu Rak. Zamówienie z kwietnia 2023 roku obejmowało 24 moździerze automatyczne M120K Rak, czyli wersję na podwoziu KTO Rosomak, oraz pojazdy dowodzenia, łącznie dla 3 kompanii.

Podobnie jak KTO Rosomak z wieżami Hitfist-30P uzbrojonymi w 30 mm armatę automatyczną, również moździerze Rak na podwoziu KTO Rosomak najprawdopodobniej trafiły zarówno do 44. jak i 67. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Obie jednostki już wcześniej chwaliły się wyposażeniem w polskiej kołowe pojazdy opancerzone.

Jak wynika z opublikowanych wywiadów, załogi przeszły szkolenie w Polsce i obejmowało ono intensywne zajęcia na symulatorach, a następnie na pojazdach bojowych. Niektórzy z żołnierzy przed wstąpieniem do służby mieszkali w Polsce, co z pewnością ułatwiło im szkolenie na tym sprzęcie. Ze względu na swoją specyfikę automatyczny moździerz 120 mm Rak „pracuje dużo” i sprawdza się w wyznaczonych zadaniach, których nie brakuje. Koncentrują się one na wsparciu własnej piechoty i eliminacji wykrytych stanowisk przeciwnika na dystansie do kilkunastu kilometrów. Dobrze współgra to z możliwościami tego sprzętu, który przy donośności zbliżonej do 122 mm haubic 2S1 Goździk jest znacznie bardziej mobilny, celny i szybkostrzelny, a pocisk ma większą moc rażenia.

Automatyczny moździerz samobieżny Rak kalibru 120 mm to w zasadzie samodzielny system wieżowy, który może zostać umieszczony na różnych podwoziach. Obecnie wykorzystywany przez siły zbrojne Polski i Ukrainy wariant umieszczony jest na ośmiokanałowym podwoziu KTO Rosomak i nosi oznaczenie M120K (Kołowy). Testowana jest również wersja gąsienicowa na uniwersalnym modułowym podwoziu gąsienicowym produkcji HSW.

Moździerz M120K ma masę bojową 24,5 tony i osiąga prędkość maksymalną 80 km/h. Przejście z pozycji marszowej do bojowej zajmuje poniżej 30 sekund, a opuszczenie stanowiska po zakończeniu zadania ogniowego zajmuje o połowę mniej czasu. Przy tym wszystkie zadania wykonywane są bez opuszczania pojazdu, co zapewnia załodze ochronę pancerza przed odłamkami i ostrzałem.

Uzbrojenie M120K Rak stanowi ładowany od tyłu moździerz 120 mm lufą długości 25 kalibrów i automatem ładującym. Pozwala to na rażenie celów na dystansie do 12 000 metrów z szybkostrzelnością 6-8 strzałów na minutę. Zapas amunicji to 46 pocisków. Pojazd posiada zautomatyzowany system kierowania ogniem Topaz, dzięki czemu może współpracować m.in. z bezzałogowcami FlyEye. W skład kompanii wchodzi 8 moździerzy M120K Rak, cztery pojazdy dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak oraz pojazdy amunicyjne na podwoziu Jelcz.