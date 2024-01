W niedzielę 24 grudnia siły powietrzne przekazały, że rosyjski samolot Su-34 zestrzelono na kierunku mariupolskim, zaś na odcinku odeskim, w regionie Morza Czarnego, „prowadzono działania bojowe” wobec Su-30. 22 grudnia ukraińska armia przekazała, że wojsko ukraińskie zestrzeliło na kierunku południowym trzy rosyjskie samoloty Su-34.

Ogłaszając zniszczenie czwartego samolotu Su-34, dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleschuk napisał w niedzielę w Telegramie : „Wesołych Świąt!”. Andrij Jermak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, uczcił zniszczenie własnym komunikatem pełnym emotikonów.

Dowództwo zasugerowało także, że rosyjski Su-34 mógł zostać zestrzelony przez system rakietowy obrony powietrznej Patriot. Rosja nie skomentowała doniesień o utracie swoich samolotów, ale rosyjski bloger wojenny Fighterbomber poinformował, że Rosja utraciła nieokreśloną liczbę samolotów, twierdząc, że prawdopodobnie zostały zestrzelone przez amerykańskie rakiety Patriot. Bloger dodał, że odnaleziono zarówno ocalałych, jak i martwych członków załogi.

Według Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji, ukraińskie siły obrony powietrznej w czasie ostatnich dni zestrzeliły cztery rosyjskie samoloty Su-34. Jak na razie od początku inwazji Moskwa potwierdza utratę co najmniej 10 samolotów Su-34 w walkach z siłami ukraińskimi. Według portalu oryx zajmującego się liczeniem strat rosyjskich na froncie, Rosja straciła prawdopodobnie 24 Su-34 oraz 11 Su-30. Według stanu na 25 grudnia od 24 lutego 2022 r. Ukraina zestrzelił 329 rosyjskich samolotów.

Jak podkreślają media, Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln USD.

Z kolei w niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że jego systemy obrony powietrznej zestrzeliły trzy ukraińskie samoloty Su-27 i jeden bombowiec taktyczny Su-24. Samoloty zostały zestrzelone nad południowo-wschodnimi regionami Zaporoża i Dniepropietrowska, nie podając dalszych szczegółów.

Samolot Su-34

Samolot Su-34, jest jednym z nowszych i bardziej zaawansowanych rosyjskich samolotów, który zastępuje flotę starzejących się samolotów Su-24. Samolot jest dwumiejscowy i dwusilnikowy zaprojektowany do skutecznego atakowania wrogich celów naziemnych i powietrznych w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. Samolot jest głównie używany jako maszyna uderzeniowa dalekiego zasięgu. Najnowszy wariat Su-34M ma zamontowany system nawigacyjno-celowniczy K-102M z radarem Sz-141M oraz mocniejszy silnik Saturn AL-41F1S, który dotychczas był montowany w samolotach Su-35S i Su-57.

Su-34 posiada uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Na jego wyposażeniu jest jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm, samolot jest zdolny do przenoszenia uzbrojenia o masie do 8000 kg na 12 podwieszeniach zewnętrznych w tym rakiety kierowane Ch-59M, rakiety Ch-31A czy bomby kierowane KAB-500 lub KAB-1500. Su-34 ma zasięg operacyjny 4000 km, może rozwinąć maksymalną prędkość 1900 km/h. Su-34 jest o połowę mniej hałaśliwy niż poprzednie modele. Jego znaczący udział w operacjach bojowych rozpoczął się pod koniec 2015 roku w Syrii, a od początku 2022 r. był kontynuowany na Ukrainie.