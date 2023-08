44. Brygada to jednak z jednostek sformowanych przez Siły Zbrojne Ukrainy na przełomie 2022 i 2023 roku, od razu z myślą o uzbrojeniu w sprzęt kupiony lub w inny sposób pozyskany na zachodzie. Ich kadrę tworzono z doświadczonych bojowo żołnierzy i oficerów, często szkolonych za granicą, oraz żołnierzy świeżo wcielonych do armii. Informacje na temat tych jednostek, a nawet ich oznaczeń, są bardzo skąpie. Wiadomo, że ich formowanie i szkolenie odbywało się daleko na zachodzie kraju.

Najczęściej źródłem informacji o jedenastkach i ich wyposażeniu są media społecznościowe, gdzie pojawiają się zdjęcia nowego sprzętu i żołnierzy oraz krótkie informacje o nazwie jednostki. Co ciekawe, część z tych jednostek miało swoje konta mediach społecznościowych zanim zostały na dobre sformowane i otrzymały sprzęt. Jeśli chodzi o 44. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną, to zgodnie z dostępnymi informacjami była ona szkolona w Polsce i widać to w jej wyposażeniu, które jednak nie pochodzi wyłącznie z Polski. Pierwotnie informowano, ze jednostka ma być wyposażona w pozyskane z Polski BWP-1, natomiast ostatecznie otrzymał je tylko jeden batalion. Większość pododdziałów piechoty otrzymało transportery kołowe KTO Rosomak 8x8 oraz lżejsze, słoweńskie wozy Valuk 6x6 będące licencyjnym wariantem transportera Pandur.

Polish-supplied KTO Rosomak-M1 APC in Ukrainian service with (reportedly) the 44th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/bPUHchggdq— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 3, 2023

#Ukraine/#Russia 🇺🇦🇷🇺:First sighting of a 🇺🇦#Ukrainian Valuk AFV, of which 20 were delivered from 🇸🇮#Slovenia in secrecy.The Slovenian #Valuk are upgraded versions of the Austrian #Pandur I 6x6. Versions delivered to 🇺🇦#Ukraine can be armed with 40mm AGL or/and with 7.62 or… pic.twitter.com/RkjHSifTJj— 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) May 26, 2023

Rosomak i Valuki – podobne ale nie równe

Trzeba powiedzieć, że wyposażenie nowej jednostki to miks dostaw z różnych krajów. Są to m.in. haubicoarmaty 2S1 Goździk kalibru 122 mm, czołgi Leopard 2A5 oraz dwa różne typy kołowych transporterów opancerzonych. Przekazany przez Polskę KTO Rosomak w układzie 8x8 to wariant mogący przewozić 8 żołnierzy i wyposażony w wieżę Hitfist-30P. Jej uzbrojenie to armata automatyczna Bushmaster M44 kalibru 30 mm i karabin maszynowy 7,62 mm.

Słoweńskie pojazd Valuk to maszyna nieco mniejsza i lżejsza w układzie 6x6. Może przewozić 6 żołnierzy i ma nieco słabsze opancerzenie a jej uzbrojenie to umieszczony na obrotnicy ciężki karabin maszynowy 12,7 mm lub granatnik automatyczny 40 mm. Nie jest jednak wykluczone, że oprócz standardowych transporterów na Ukrainę trafiły też wozy Valuk w wersji medyczne oraz samobieżne moździerze, wyposażone w 120 mm moździerz Cardan z komputerowym systemem kierowania ogniem.